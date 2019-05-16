Фернандо Алонсо безглуздо розтрощив болід перед гонкою "500 миль Індіанаполіса": відео

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Фернандо Алонсо розбив болід
Фернандо Алонсо розбив болід / IndyCar Series

Пілот McLaren Фернандо Алонсо потрапив в аварію ходу практики в рамках підготовки до гонки "500 миль Індіанаполіса".

Алонсо їхав за Гремом Рейхолом в третьому повороті. На високій швидкості його машину винесло в стіну, після чого трапилася аварія.

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Це була моя помилка, я недооцінив рівень зчеплення з трасою в третьому повороті. Хочу вибачитися перед командою і хлопцями, яких тепер чекає багато роботи. Урок засвоєно. Завтра ми повернемося, ставши сильніше,
– зазначив Алонсо.

Алонсо відразу не зміг відповісти команді по радіо, хоча самостійно вибрався з машини. Гонщика вже обстежили в медичному центрі на автодромі і виписали.

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Теги: Спорт Новини Спорту
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