Фернандо Алонсо потрапив в аварію на "Дакарі": машина перекинулася декілька разів – відео

Іспанець Фернандо Алонсо потрапив в аварію під час перегонів "Дакар". Автомобіль гонщика злетів з дюни та декілька разів перекрутився.

Це сталося на десятому етапі ралі "Дакар", яке триває у Саудівській Аравії. Фернандо Алонсо не врахував, що за пагорбом буде крутий спуск. Та ще й вилетів на нього боком.

До слова: Машина російського гонщика з українським штурманом згоріла під час перегонів "Дакар": відео

Під час падіння автомобіль декілька разів перекрутився. Але в кінці став на колеса. Тож за мить Алонсо вже поїхав далі ніби нічого не сталося.

Відео аварії Алонсо під час ралі "Дакар"

ÚLTIMA HORA. Fernando Alonso vuelca nada más salir en la especial de la etapa Maratón de hoy #DakarRTVE15EN Imagen de Álvaro García. 2 ruedas pinchadas. Los pilotos están bien. Siguen pero con daños importantes. pic.twitter.com/ZobnZwjcF7 — Paco Grande (@PacoGrandeTVE) January 15, 2020

Хоча під час аварії в його Toyota було розбито вітрове скло, що значно ускладнило іспанцю подальші перегони.



Наслідки аварії Toyota Алонсо після падіння (фото: twitter.com/PacoGrandeTVE)