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Фернандо Алонсо потрапив в аварію на "Дакарі": машина перекинулася декілька разів – відео

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Фернандо Алонсо на "Дакар" / twitter.com/Grouve_Sport

Іспанець Фернандо Алонсо потрапив в аварію під час перегонів "Дакар". Автомобіль гонщика злетів з дюни та декілька разів перекрутився.

Це сталося на десятому етапі ралі "Дакар", яке триває у Саудівській Аравії. Фернандо Алонсо не врахував, що за пагорбом буде крутий спуск. Та ще й вилетів на нього боком.

До слова: Машина російського гонщика з українським штурманом згоріла під час перегонів "Дакар": відео

Під час падіння автомобіль декілька разів перекрутився. Але в кінці став на колеса. Тож за мить Алонсо вже поїхав далі ніби нічого не сталося.

Відео аварії Алонсо під час ралі "Дакар"

Хоча під час аварії в його Toyota було розбито вітрове скло, що значно ускладнило іспанцю подальші перегони.


Наслідки аварії Toyota Алонсо після падіння (фото: twitter.com/PacoGrandeTVE)

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Перегони
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