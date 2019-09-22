Ferrari оформила переможний дубль на гран-прі Сінгапуру, сейфті-кар тричі втручався у гонку

Пілоти італійської команди Ferrari зробили переможний дубль на гран-прі Сінгапуру. Перемогу здобув німець Себастьян Феттель, який востаннє перемагав ще у 2018 на гран-прі Бельгії.

Другим гонку в Сінгапурі завершив його партенр по команді Шарль Леклер. Третім фінішував нідерландець Макс Ферстаппен.

Читайте також: Польський гонщик Формули-1 Роберт Кубіца покине команду Williams

BREAKING: Sebastian Vettel wins in Singapore!



It's his first F1 race win since Spa in 2018



And Ferrari secure the first 1-2 finish in the history of the event#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/hd0VfEKJTw — Formula 1 (@F1) 22 сентября 2019 г.

Вдалий старт Леклера

Шарль Леклер, який напередодні втретє поспіль виграв кваліфікацію, вдало стартував. Пілот Ferrari зберіг першу позицію. У свою чергу Себастьян Феттель невдало спробував атакувати Льюїса Хемілтона.

Перши у бокси "перевзутися" заїхав Феттель. Це дозволило йому випередити Леклера, який заїхав на коло пізніше.

Лідерство захопив Хемілтон, однак британець тягнув з піт-стопом й втратив багато часу. Після заїзду в бокси Льюїс виїхав перед партнером по Mercedes Валттері Боттасом. Обидва гонщики Ferrari захопили лідерство, третім їхав Макс Ферстаппен з Red Bull.

Поява сейфті-кару

На 35 колі традиційно для гран-прі Сінгапуру з'явився автомобіль безпеки. Грожан та Расселл зіткнулися, внаслідок чого на трасі було багато уламків.

️ SAFETY CAR DEPLOYED (LAP 35/61) ️



Grosjean and Russell collide, and the Williams is out



RUS: " ******... I shouldn't be surprised"#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/V14BQfZX2I — Formula 1 (@F1) 22 сентября 2019 г.

На 44 колі автомобіль безпеки знову змушений був виїхати на трасу. Болід Серхіо Переса не зміг продовжувати гонку. Для Racing Point це подвійний удар, оскільки до цього прокол був у Стролла. Що цікаво, у Racing Point просили Переса зупинитися на трасі, а не заїжджати на "острівець безпеки".

️ SAFETY CAR DEPLOYED (LAP 43/61) ️



It's a nightmare few laps for Racing Point



Perez pulls over on the back straight#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/WuzunENLta — Formula 1 (@F1) 22 сентября 2019 г.

LAP 41/61



Stroll tags the wall in the final sector and picks up a puncture



He pits and drops down to P19#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/0l3sRhMema — Formula 1 (@F1) 22 сентября 2019 г.

На 50 колі росіянин Квят в'їхав у Кімі Ряйкконена й фінський гонщик не зміг продовжити гонку. Втретє виїхав автомобіль безпеки на чолі з Бертом Майландером.

️ SAFETY CAR DEPLOYED (LAP 50/61) ️



Kvyat and Raikkonen crash at Turn 1!



The Iceman retires #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/n1OoNCSoSu — Formula 1 (@F1) 22 сентября 2019 г.

Боротьби серед лідерів так і не було. Леклер, хоч отримав дозвіл від команди атакувати Феттеля, але німець не залишив шансів представнику Монако. Ферстаппен втримав третю позицію, фінішувавши перед двома болідами Mercedes (Хемілтон 4-й, Боттас 5-й).

Ferrari – перша команда, яка оформила переможний дубль на гран-прі Сінгапуру. Для Феттеля це 5-а перемога в Сінгапурі. Він найкращий за цим показником. У Хемілтона на одну перемогу менше.