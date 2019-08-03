Ферстаппен несподівано виграв поул на гран-прі Угорщини, Хемілтон – 3-й

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Ферстаппен несподівано виграв поул на гран-прі Угорщини
Ферстаппен несподівано виграв поул на гран-прі Угорщини / twitter.com/f1?lang=ru

На трасі Хунгароринг поблизу Будапешту відбулася кваліфікації гран-прі Угорщини. Перемогу несподівано відсвяткував гонщик Red Bull Макс Ферстаппен. Для нідерландця це перший поул у кар'єрі.

Нідерландський гонщик, який виграв гран-прі Німеччини 28-го липня, продемонстрував час на колі 1:15.817.

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Ніхто інший не зміг перевершити час Макса, відтак у неділю, 4-го серпня, він стартуватиме з першого місця на гран-прі Угорщини.

Другим у неділю стартуватиме пілот Mercedes фінський гонщик Валттері Боттас. Він програв Ферстаппену +0.018 секунди. Третім у гонці стартуватиме лідер загального заліку Льюїс Хемілтон (Mercedes).

Четвертим на гран-прі Угорщини кваліфікувався пілот Ferrari Шарль Леклер. Його партнер по команді німець Себастьян Феттель стартуватиме 5-м.

Гран-прі Угорщини відбудеться у неділю, 4-го серпня. Початок гонки о 16:10. Результат гонки читайте на Спорт24.

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Теги: Спорт Новини Спорту Формула-1 Макс Ферстаппен Льюїс Хемілтон Валттері Боттас Себастьян Феттель Шарль Леклер Red Bull Mercedes Ferrari
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