Ферстаппен несподівано виграв поул на гран-прі Угорщини, Хемілтон – 3-й

На трасі Хунгароринг поблизу Будапешту відбулася кваліфікації гран-прі Угорщини. Перемогу несподівано відсвяткував гонщик Red Bull Макс Ферстаппен. Для нідерландця це перший поул у кар'єрі.

Нідерландський гонщик, який виграв гран-прі Німеччини 28-го липня, продемонстрував час на колі 1:15.817.

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Ніхто інший не зміг перевершити час Макса, відтак у неділю, 4-го серпня, він стартуватиме з першого місця на гран-прі Угорщини.

BREAKING: Max Verstappen has secured his first #F1 pole ahead of tomorrow's Hungarian GP, ahead of Valtteri Bottas and Lewis Hamilton#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/uexcfLcCW4 — Formula 1 (@F1) 3 августа 2019 г.

Другим у неділю стартуватиме пілот Mercedes фінський гонщик Валттері Боттас. Він програв Ферстаппену +0.018 секунди. Третім у гонці стартуватиме лідер загального заліку Льюїс Хемілтон (Mercedes).

Четвертим на гран-прі Угорщини кваліфікувався пілот Ferrari Шарль Леклер. Його партнер по команді німець Себастьян Феттель стартуватиме 5-м.

Гран-прі Угорщини відбудеться у неділю, 4-го серпня. Початок гонки о 16:10. Результат гонки читайте на Спорт24.