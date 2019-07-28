Ферстаппен виграв гран-прі Німеччини, Феттель – другий, Хемілтон поза топ-10

У неділю, 28 липня, відбувся черговий етап Формули-1 – гран-прі Німеччини. Перемогу святкував пілот Red Bull Макс Ферстаппен. Сама гонка відзначилася неочікуваними результатами.

Варто відзначити, що два місця на подіумі зайняли пілоти, які стартували поза межами топ-10. Хемілтон хоч і фінішував, але не набрав залікові очки. Як і Mercedes загалом. Хоча їх пілоти стартували першим та третім. Також з несподіванок – третє місце росіянина Кв'ята. Востаннє його команда Toro Rosso фінішувала на подіумі у 2008 році на гран-прі Італії. Тоді перемогу команді здобув Феттель, який зараз фінішував другим. Хоча стартував 20-им.

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Це мав бути бенефіс Mercedes. Конюшня святкувала 125-ліття спортивної команди. Для цього навіть пофарбували боліди у спеціальний білий колір, під яким команда виступала колись. Хемілтон виграв кваліфікацію та стартував першим. Третім – його напарник Боттас. Між ними – Ферстаппен. Гаслі з Red Bull стартував четвертим. А на п'ятій позиції гонку розпочинав Кімі Райкконен на Alfa Romeo. Натомість з останнього місця стартував Феттель. Все через проблеми з болідом під час кваліфікації. Якраз посередині пелетону був інший пілот Ferrari Леклер.

Хемілтон лідирував у гонці до 29-го кола. Аж поки через дощ мало не вилетів з траси. Він пошкодив болід і відправився на піт-стоп, але був покараний 5-секундним штрафом.

BREAKING: Five-second time penalty for Lewis Hamilton for entering the pit lane on the wrong side of the bollard#F1 #GermanGP pic.twitter.com/zCHZdoPE7Y — Formula 1 (@F1) July 28, 2019

До цього часу з гонки вже зійшов Леклер. Він помилився у першому повороті та вилетів на гравій. Перед тим гонку достроково закінчили Перес, Ріккардо та Норріс. Кожен їх схід знаменувався машиною безпеки на трасі (інколи віртуальною).

Загалом у гонці не фінішували шість пілотів. Окрім чотирьох вище названих, до фінішу не добралися Хюлькенберг та Боттас. Щодо останнього, то він теж вилетів у першому повороті на 57-у колі, намагаючись обійти Стролла. На той час Хемілтон був поза межами топ-10. А на другій позиції – Кв'ят.

Коли до кінця перегонів залишалося п'ять кіл, Феттель перебував на 5-й позиції. Ферстаппен лідирував, а за ним були Квят, Стролл та Сайнс. Але німець показував найшвидше коло, тому мав шанси поборотися за подіум. Що він і зробив. Він легко обійшов Сайнса, за два кола таки зумів випередити Стролла. І згодом і Кв'ята. Однак добратися до першого Ферстаппена не зумів.

У підсумку саме пілот Red Bull Ферстаппен виграв гран-прі Німеччини. Другим фінішував Феттель. Третім на подіум піднявся Кв'ят. Хемілтон лише 11-й.

Попри те, Хемілтон і надалі лідирує у загальному заліку. У нього 223 очки. На другій позиції Боттас (184 очки). Ферстаппен залишився на третій позиції (162 очки). Хемілтон – четвертий (141 очко).

Наступний етап Формули-1 відбудеться 4 серпня в Угорщині.