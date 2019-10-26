Ферстаппен виграв кваліфікацію гран-прі Мексики завдяки жахливій аварії Боттаса: відео
У суботу, 26 жовтня, відбулася кваліфікація гран-прі Мексики. Перемогу в кваліфікації здобув пілот Red Bull нідерландець Макс Ферстаппен.
Нідерландець з першої спроби зумів подолати коло на гран-прі Мексики за 1:14.758 секунди, що принесло йому успіх.
Дивіться також: Феттель нахабно перед камерами перевірив болід Mercedes: кумедне відео
Результати другої спроби більшості пілотів не були зараховані, адже пілот Mercedes Валттері Боттас розбив свій болід перед фінішною прямою. Валттері проїхав повз стіну, після чого зіткнувся лоб у лоб з місткостями з водою.
На щастя, з фінським пілотом Mercedes все добре.
Відтак, у силі залишилися результати, які деякі пілоти продемонстрували під час першої спроби. З другого місця гран-прі Мексики розпочне пілот Ferrari Шарль Леклер. Його партнер по команді Себастьян Феттель стартуватиме третім.
Лідер загального заліку Льюїс Хемілтон розпочне гонку з 4-го місця. З 5 сходинки стартує Александр Албон з Red Bull.
Гран-прі Мексики відбудеться у неділю, 27 жовтня. Початок гонки о 22:10.