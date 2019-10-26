Ферстаппен виграв кваліфікацію гран-прі Мексики завдяки жахливій аварії Боттаса: відео

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Ферстаппен виграв кваліфікацію гран-прі Мексики
Ферстаппен виграв кваліфікацію гран-прі Мексики / twitter.com/F1

У суботу, 26 жовтня, відбулася кваліфікація гран-прі Мексики. Перемогу в кваліфікації здобув пілот Red Bull нідерландець Макс Ферстаппен.

Нідерландець з першої спроби зумів подолати коло на гран-прі Мексики за 1:14.758 секунди, що принесло йому успіх.

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Результати другої спроби більшості пілотів не були зараховані, адже пілот Mercedes Валттері Боттас розбив свій болід перед фінішною прямою. Валттері проїхав повз стіну, після чого зіткнувся лоб у лоб з місткостями з водою.

На щастя, з фінським пілотом Mercedes все добре.

Відтак, у силі залишилися результати, які деякі пілоти продемонстрували під час першої спроби. З другого місця гран-прі Мексики розпочне пілот Ferrari Шарль Леклер. Його партнер по команді Себастьян Феттель стартуватиме третім.

Лідер загального заліку Льюїс Хемілтон розпочне гонку з 4-го місця. З 5 сходинки стартує Александр Албон з Red Bull.

Гран-прі Мексики відбудеться у неділю, 27 жовтня. Початок гонки о 22:10.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Формула-1 Валттері Боттас Льюїс Хемілтон Mercedes Ferrari Red Bull Макс Ферстаппен Шарль Леклер Себастьян Феттель Новини Спорту
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