Феттель агресивно повернувся на трасу й спричинив безглузду аварію: відео

На шостому колі гран-прі Італії, яке відбулося 8-го вересня, сталося зіткнення за участі пілота Ferrari Себастьяна Феттеля та Ленса Стролла з Racing Point.

Феттель вилетів з траси, адже невдало увійшов у повороті "Астарі" й опинився на траві. При поверненні на трасу він ледь не в’їхав у Стролла.

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Останній пошкодив переднє антикрило боліду Ferrari, тож гонка для Феттеля була зіпсована. Німець відкотився аж всередину пелетону та відправився на піт-стоп. Виїхав звідти ледь не останнім.

Згодом Феттелю дали штраф stop&go на 10 секунд. Стролл також був покараний, оскільки, як і Феттель, небезпечно повертався на трасу та ледь не зіткнувся з П'єром Гаслі.

Absolute joy for Charles Leclerc on Sunday - but a very different day for his team mate...#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/sXevZVqnSs — Formula 1 (@F1) 8 вересня 2019 р.

Гран-прі Італії впевнено виграв Шарль Леклера, для якого перемога в Італії стала другою поспіль в сезоні.