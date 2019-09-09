Феттель агресивно повернувся на трасу й спричинив безглузду аварію: відео

977 Читать новость на русском
Себастьян Феттель
Себастьян Феттель / twitter.com

На шостому колі гран-прі Італії, яке відбулося 8-го вересня, сталося зіткнення за участі пілота Ferrari Себастьяна Феттеля та Ленса Стролла з Racing Point.

Феттель вилетів з траси, адже невдало увійшов у повороті "Астарі" й опинився на траві. При поверненні на трасу він ледь не в’їхав у Стролла.

Дивіться також: У Формулі-3 сталася карколомна аварія: болід злетів на декілька метрів (відео)

Останній пошкодив переднє антикрило боліду Ferrari, тож гонка для Феттеля була зіпсована. Німець відкотився аж всередину пелетону та відправився на піт-стоп. Виїхав звідти ледь не останнім.

Згодом Феттелю дали штраф stop&go на 10 секунд. Стролл також був покараний, оскільки, як і Феттель, небезпечно повертався на трасу та ледь не зіткнувся з П'єром Гаслі.

Гран-прі Італії впевнено виграв Шарль Леклера, для якого перемога в Італії стала другою поспіль в сезоні.

blog_ava
Гепатити А, В і С: перші симптоми, лікування, профілактика
сьогодні
43588
Теги: Спорт Формула-1 Себастьян Феттель Ferrari
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Світоліна повернулася у трійку найсильніших тенісисток світу, Чернишова піднялася на 120 позицій
сьогодні 13:30 Світоліна повернулася у трійку найсильніших тенісисток світу, Чернишова піднялася на 120 позицій
1433
Я не вартий таких грошей, – нападник збірної України розповів, чому не перейшов у топ-клуб
сьогодні 10:02 Я не вартий таких грошей, – нападник збірної України розповів, чому не перейшов у топ-клуб
1018
Кваліфікація Євро-2020: результати матчів та відео голів 8 вересня
сьогодні 07:10 Кваліфікація Євро-2020: результати матчів та відео голів 8 вересня
2227
Промоутер Ломаченка хоче провести ще один бій у 2019 році та назвав ймовірного суперника
8 вересня 19:22 Промоутер Ломаченка хоче провести ще один бій у 2019 році та назвав ймовірного суперника
3865
Леклер впевнено виграв гран-прі Італії, Хемілтон лише третій
8 вересня 17:38 Леклер впевнено виграв гран-прі Італії, Хемілтон лише третій
307
Новини
Більше новин
Залиште відгук