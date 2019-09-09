Феттель агресивно повернувся на трасу й спричинив безглузду аварію: відео
На шостому колі гран-прі Італії, яке відбулося 8-го вересня, сталося зіткнення за участі пілота Ferrari Себастьяна Феттеля та Ленса Стролла з Racing Point.
Феттель вилетів з траси, адже невдало увійшов у повороті "Астарі" й опинився на траві. При поверненні на трасу він ледь не в’їхав у Стролла.
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Останній пошкодив переднє антикрило боліду Ferrari, тож гонка для Феттеля була зіпсована. Німець відкотився аж всередину пелетону та відправився на піт-стоп. Виїхав звідти ледь не останнім.
Згодом Феттелю дали штраф stop&go на 10 секунд. Стролл також був покараний, оскільки, як і Феттель, небезпечно повертався на трасу та ледь не зіткнувся з П'єром Гаслі.
Гран-прі Італії впевнено виграв Шарль Леклера, для якого перемога в Італії стала другою поспіль в сезоні.