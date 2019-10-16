Феттель нахабно перед камерами перевірив болід Mercedes: кумедне відео

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Себастьян Феттель
Себастьян Феттель / twitter.com/sebvettelnews

Німецький гонщик Ferrari Себастьян Феттель не соромиться перевіряти боліди своїх суперників. Після Гран-прі Японії 13-го жовтня чотириразовий чемпіон світу перевірив переможний болід Валлтері Боттаса.

Феттель порівняв болід Mercedes зі своїм Ferrari SF90 прямо під час інтерв'ю фіна. Валттері буквально стояв за три кроки, поки Себ чіпав його машину.

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Після заїзду з'ясувалося, що шасі на боліді Боттаса було старим. Лідеру чемпіонату Льюїсу Хемілтону в команді побудували нове. Відтак, Себ перевірив шасі старого прототипу.

Пізніше в кімнаті для пілотів Феттель вирішив перевірити ще й самого Боттаса на предмет сприйняття болю. Себ переконався, що фін все ж людина, а не робот.

Спорт24 повідомляв, що гран-прі Японії виграв Валлтері Боттас, Феттель фінішував другим. У цій гонці Mercedes оформив перемогу в Кубку конструкторів.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Формула-1 Себастьян Феттель Валттері Боттас Mercedes Ferrari
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