Феттель перервав гегемонію Mercedes і виграв перший поул у сезоні на гран-прі Канади

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Себастьян Феттель
Себастьян Феттель / twitter.com

Німецький гонщик італійської команди Ferrari Себастьян Феттель виграв перший поул у сезоні на гран-прі Канади.

Фінальна сесія почалася з майже 20-хвилинною затримкою. Всі гонщики виїхали на Soft. Валттері Боттас (Mercedes) розвернуло на початку швидкого кола – він повернувся в бокси й змінив гуму.

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У першій спробі лідер загального заліку Льюїс Хемілтон (Mercedes) очолив протокол, в другій проїхав ще швидше, але найкращий час все одно залишився за Феттелем, німець проїхав коло за 1:10.240 – новий рекорд канадської траси.

Себастьян Феттель виграв кваліфікацію в Монреалі, завоювавши 56-й поул у кар'єрі, перший в цьому сезоні й четвертий на канадській трасі.

Льюїс Хемілтон поступився двома десятими й стартує другим. З другого ряду гонку почнуть Шарль Леклер (Ferrari) і Даніель Ріккардо (Renault), з третього – Гаслі (Red Bull) і Боттас.

 

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Теги: Новини Спорту Спорт Формула-1
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