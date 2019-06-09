Феттель першим фінішував на гран-прі Канади, але гонку виграв Хемілтон

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Феттель першим фінішував на гран-прі Канади, але гонку виграв Хемілтон

На гран-прі Канади Ferrari отримала шанс перервати гегемонію Mercedes у Формулі-1 у сезоні 2019. Але одна помилка коштувала першої перемоги у сезоні італійській конюшні.

Напередодні саме Феттель виграв поул-позишн, залишивши позаду Хемілтона. Третім стартував Леклер на Ferrari, і четвертим, доволі неочікувано — Рікардо на Renault. Вони ж зберегли свої позиції після старту. Боттас з Mercedes та Ферстаппен з Red Bull були всередині пелетону.

На трасі довший час тривала рівна боротьба. Боттас скорочував відставання від лідерів. Тож найцікавіший момент на початку — схід з перегонів Норріса через проблеми з підвіскою.

До слова: Хемілтон незграбно врізався у стіну на практиці гран-прі Канади

Найважливішим момент у гонці стався на 48 колі. Феттель помилився, у повороті зрізавши трасу. І виїхав перед самим Хемілтоном, мало не відправивши суперника у стінку. Стюарди за це дали німцю 5 секунд штрафу.

Цього часу і вистарчило Хемілтону для перемоги. Як не намагався Феттель збільшити відрив від Mercedes, щоб перемогти на гран-прі Канади, йому просто забракло часу на фініші. При цьому після фінішу гонщик Ferrari переставив таблички, поставивши собі перше місце.

При цьому Феттель міг програти у другу позицію своєму партнеру. Але все-таки випередив Леклера на шість секунд, тож з врахуванням штрафу на подіумі був вище за нього.

Найшвидше коло в активі Боттаса. При цьому фін за декілька кіл до фінішу ще раз відправився на піт-стоп, щоб замінити гуму. Саме завдяки цьому він і показав найшвидше коло. Хоча і фінішував четвертим.

В одному колі з лідерами фінішував і Ферстаппен. Всі решта програли переможцям одне коло.

 

Для Хемілтона це п'ята перемога у цьому сезоні. Ще дві — у Боттаса. Тож вони і лідирують у загальному заліку. Як і Mercedes у Кубку конструктора.

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Теги: Спорт Формула-1 Новини Спорту
Джерело: 24 канал
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