Феттель розбив болід в Абу-Дабі, Боттас зіштовхнувся з Грожаном й отримав попередження: відео

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Зіткнення Грожана та Боттаса / twitter.com/F1

У п'ятницю, 29 листопада, відбулася практика гран-прі Абу-Дабі. Під час вільних заїздів відбулося декілька вильотів з траси та навіть зіткнення.

У 19-й поворот не зумів "вписатися" пілот Ferrari Себастьян Феттель. Німця розвернуло, після чого він врізався у відбійник.

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Відео аварії Феттеля

У Даніеля Ріккярдо стався витік масла, який закінчив його сесію.

Відео інциденту з пілотом Renault

19-й поворот виявився нещасливим для Шарля Леклера з Ferrari та Антоніо Джовінацці з Alfa Romeo.

Відео інциденту з Леклером

Найгарячішим моментом вечора стало зіткнення пілота Mercedes Валттері Боттаса з гонщиком Renault Романо Грожаном.

Відео зіткнення Боттаса й Грожана

Згодом Боттас отримав офіційне попередження від стюардів гран-прі Абу-Дабі за зіткнення з Роменом Грожаном.

За заявою стюардів, при розгляді справи Боттас визнав свою провину й зазначив, що до зіткнення привела невдала спроба обгону.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Формула-1 Renault F1 Team Ferrari Mercedes Валттері Боттас Шарль Леклер Себастьян Феттель
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