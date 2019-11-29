Феттель розбив болід в Абу-Дабі, Боттас зіштовхнувся з Грожаном й отримав попередження: відео
У п'ятницю, 29 листопада, відбулася практика гран-прі Абу-Дабі. Під час вільних заїздів відбулося декілька вильотів з траси та навіть зіткнення.
У 19-й поворот не зумів "вписатися" пілот Ferrari Себастьян Феттель. Німця розвернуло, після чого він врізався у відбійник.
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Відео аварії Феттеля
У Даніеля Ріккярдо стався витік масла, який закінчив його сесію.
Відео інциденту з пілотом Renault
19-й поворот виявився нещасливим для Шарля Леклера з Ferrari та Антоніо Джовінацці з Alfa Romeo.
Відео інциденту з Леклером
Найгарячішим моментом вечора стало зіткнення пілота Mercedes Валттері Боттаса з гонщиком Renault Романо Грожаном.
Відео зіткнення Боттаса й Грожана
Згодом Боттас отримав офіційне попередження від стюардів гран-прі Абу-Дабі за зіткнення з Роменом Грожаном.
За заявою стюардів, при розгляді справи Боттас визнав свою провину й зазначив, що до зіткнення привела невдала спроба обгону.