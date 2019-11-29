Феттель розбив болід в Абу-Дабі, Боттас зіштовхнувся з Грожаном й отримав попередження: відео

У п'ятницю, 29 листопада, відбулася практика гран-прі Абу-Дабі. Під час вільних заїздів відбулося декілька вильотів з траси та навіть зіткнення.

У 19-й поворот не зумів "вписатися" пілот Ferrari Себастьян Феттель. Німця розвернуло, після чого він врізався у відбійник.

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Відео аварії Феттеля

У Даніеля Ріккярдо стався витік масла, який закінчив його сесію.

Відео інциденту з пілотом Renault

CLEAN UP ON TURN 20!



Daniel Ricciardo's Renault suffered an oil leak which ended his session - and almost Valtteri Bottas and Pierre Gasly's#AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/qPZB6lxXJH — Formula 1 (@F1) 29 ноября 2019 г.

19-й поворот виявився нещасливим для Шарля Леклера з Ferrari та Антоніо Джовінацці з Alfa Romeo.

Відео інциденту з Леклером

The Ferraris struggled at Turn 19



First Sebastian Vettel ended his FP1 there, before Charles Leclerc also hit the barrier#AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/wMBRQZDuJw — Formula 1 (@F1) 29 ноября 2019 г.

Найгарячішим моментом вечора стало зіткнення пілота Mercedes Валттері Боттаса з гонщиком Renault Романо Грожаном.

Відео зіткнення Боттаса й Грожана

Valtteri Bottas thought he had room to overtake on the inside



Romain Grosjean disagreed#AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/5Jk7vt6urk — Formula 1 (@F1) 29 ноября 2019 г.

Згодом Боттас отримав офіційне попередження від стюардів гран-прі Абу-Дабі за зіткнення з Роменом Грожаном.

За заявою стюардів, при розгляді справи Боттас визнав свою провину й зазначив, що до зіткнення привела невдала спроба обгону.