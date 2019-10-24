Феєрія Континентального кубка в Броварах або як треба організовувати спортивні турніри
Гравці "Шахтаря" і артисти "Кварталу", аншлаг в "Терміналі" і божевільна перемога "Донбасу": все, що потрібно знати про свято хокею в Україні.
18-20 жовтня в Броварах завершився розіграш другого раунду Континентального кубка, в якому донецький "Донбас" обіграв чемпіонів Сербії, Румунії та Латвії, в драматичній битві завоювавши місце в півфінальному етапі турніру. Ця перемога показала, що донецький клуб серйозно націлений повторити свій успіх 2013 року і знову привезти престижний європейський трофей в Україну. Вже в листопаді донеччани зіграють з чемпіонами Білорусі, Казахстану і Польщі за місця в суперфіналі, який відбудеться в січні 2020 року.
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Але зараз ми будемо говорити про турнір не з боку спорту і командних досягнень, а з боку менеджменту та організації спортивних заходів. Адже, як не крути, проте злагоджена робота і колосальна підтримка клубу внесли свою вагому лепту в гучну перемогу донеччан в другому раунді.
Організаційний комітет турніру з повною відповідальністю підійшов до створення турніру, який повернувся в Україну через 6 років. Продумано було все – від зустрічі команд в аеропорту до дозвілля вболівальників – як на льоду, так і поза майданчиком.
Відмінну організацію зазначив і почесний гість турніру – директор Континентального кубка Ігор Немечек.
"Я щиро радий, що Континентальний кубок повернувся через шість років в Україну. "Донбас" організував хороший турнір на арені в Броварах. Я вже був на багатьох турнірах, і цей проходить на дуже високому рівні. Про це мені сказали судді, які працювали тут на матчах, а також всі команди. За організацією турнір був як чемпіонат світу. Вболівальники на цій арені просто фантастичні, і їх збиралося дуже багато на кожній грі. Інтрига трималась протягом всього турніру, тому що до останніх секунд не було ясно, хто виграє другий раунд", – розповів Ігор Немечек.
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Організатори підготували для всіх вболівальників і гостей "Терміналу" чимало сюрпризів, зіркових гостей, конкурсів, а також видовищну і яскраву церемонію відкриття.
Варто зазначити, що цей турнір побив рекорд відвідуваності трибун "Терміналу" – на битву "Донбасу" за місце в півфіналі Континентального кубка прийшло понад 5500 вболівальників. А це означає, що хокей в нашій країні вміє збирати повні стадіони, а уболівальник дійсно хоче стати частиною спортивної історії нашої країни.
Всі матчі турніру були показані в прямому ефірі телеканалу XSPORT, а прямо на трибунах функціонувала повноцінна студія, що дозволило створити та передати емоційну атмосферу матчів прямо з екранів телевізорів.
Відзначимо, що 6 поєдинків в прямому ефірі телеканалу XSPORT зібрали біля екранів аж 2055279 осіб.
У холі арени всіх гостей зустрічав народний хор в традиційному вбранні та з українськими піснями. Учасники хору не тільки радували гостей насиченою програмою, а й українськими стравами.
У перервах між періодами вболівальників чекала величезна фан-зона, де проходили майстер-класи, конкурси та автограф-сесії. Федерація настільного хокею України проводила майстер-класи та міні-турніри для всіх охочих, а автограф-сесії проводили імениті українські спортсмени.
За три дні турніру з вболівальниками поспілкувалися український борець, срібний призер Олімпійських Ігор, чемпіон світу і заслужений майстер спорту України Жан Беленюк, гравці "Шахтаря" і національної збірної України з футболу Андрій П'ятов і Віктор Коваленко, а також чемпіон світу з боксу Артем Далакян. Нагороди кращим гравцям матчу під час другого ігрового дня вручав легенда ФК "Шахтар" і асистент головного тренера Даріо Срна.
До того ж, підтримати донеччан в єврокубковій боротьбі приїхали сценарист і концертний директор студії "Квартал 95" Валерій Жидков і Міка Фаталов. Міка Фаталов, до слова, також в заключний день турніру провів урочисте вкидання, давши старт переможному для донеччан матчу.
Окремою окрасою фан-зони стали фотостенди з ефектами bullet-time і 360 градусів, де кожен вболівальник міг втілити в життя найсміливіші ідеї для фото.
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Перед стартом першого матчу донеччан на турнірі всіх вболівальників чекала яскрава церемонія відкриття, учасниками якої стали бенд барабанщиків і їх музично-світлове шоу, виступ вихованців відділення фігурного катання хокейного клубу "Донбас", а також видовищний номер від чірлідерів. Честь виконати гімн України перед стартом першого поєдинку донеччан у другому раунді Континентального кубка випала юній вокалістці Анастасії Євдоченко.
До речі, чірлідери прикрасили не тільки церемонію відкриття турніру. Дівчата із групи “CheerLadies” кожен матч заповнювали перерви та прямо на трибунах радували глядачів запальними номерами.
Переможний гімн після заключного матчу турніру, в якому донеччани в серії післяматчевих кидків обіграли латвійську команду, акапельно виконала народна артистка України Наталя Валевська.
Організацію турніру також відзначили гравці клубів, які приїхали в Україну поборотися за право виходу в півфінал змагань.
"Атмосфера на турнірі була супер. Мені сподобалася і організація, і те як нас прийняли – все чудово. На всіх іграх було багато вболівальників, так що дуже приємно тут грати. Була хороша реклама Континентального кубка, тому люди приходили підтримати "Донбас". Все було дуже професійно, це здорово", – розповів гравець ХК "Мого" Демітрес Ренарс.
Підсумовуючи турніру, можна сказати, що організатори подарували всім глядачам і гостям арени "Термінал" справжнє свято хокею, яке на 100% допомогло залучити до цього драйвового виду спорту ще більше шанувальників і відданих фанатів. А залучення до турніру іменитих спортсменів і відомих артистів допомогло запустити "вболівання" хокеєм в маси, що істотно вплине на розвиток українського хокею надалі.
Другий раунд Континентального кубка в Броварах поставив дуже високу планку, як у спортивному плані, так і в організаційному. І вже в листопаді "Донбас" вступить в нову боротьбу за місце у фіналі, а наше завдання – вболівати та вірити в перемогу українського клубу.