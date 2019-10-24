Феєрія Континентального кубка в Броварах або як треба організовувати спортивні турніри

Гравці "Шахтаря" і артисти "Кварталу", аншлаг в "Терміналі" і божевільна перемога "Донбасу": все, що потрібно знати про свято хокею в Україні.

18-20 жовтня в Броварах завершився розіграш другого раунду Континентального кубка, в якому донецький "Донбас" обіграв чемпіонів Сербії, Румунії та Латвії, в драматичній битві завоювавши місце в півфінальному етапі турніру. Ця перемога показала, що донецький клуб серйозно націлений повторити свій успіх 2013 року і знову привезти престижний європейський трофей в Україну. Вже в листопаді донеччани зіграють з чемпіонами Білорусі, Казахстану і Польщі за місця в суперфіналі, який відбудеться в січні 2020 року.

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Але зараз ми будемо говорити про турнір не з боку спорту і командних досягнень, а з боку менеджменту та організації спортивних заходів. Адже, як не крути, проте злагоджена робота і колосальна підтримка клубу внесли свою вагому лепту в гучну перемогу донеччан в другому раунді.

Організаційний комітет турніру з повною відповідальністю підійшов до створення турніру, який повернувся в Україну через 6 років. Продумано було все – від зустрічі команд в аеропорту до дозвілля вболівальників – як на льоду, так і поза майданчиком.