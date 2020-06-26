У четвер, 25 червня, "Ліверпуль" вперше за 30 років став чемпіоном Англії. Хоча у Британії все ще діє карантин, та це не завадило вболівальникам, які довго чекали омріяного трофею, вийти на вулиці.

По факту "Ліверпуль" став чемпіоном "на дивані", адже "Манчестер Сіті" програв "Челсі". Таким чином, "мерсисайдці" святкували чемпіонство за телевізором, а не на стадіоні, пише 24 канал.

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Гучне святкування

Та це не завадило тисячам ліверпульців вийти на вулиці та до стадіону "Енфілд" – домашньої арени "Ліверпуля".

Вболівальники запалили фаєри і місто швидко стало червоним.

Liverpool is Red #LFC Best fans in the world pic.twitter.com/eYtvcjnOGE — Anfield Annie (@LFCAnfield19) June 26, 2020

Вже вночі святкувати чемпіонство почали і футболісти "Ліверпуля".

Не стримував емоції тренер "червоних" Юрген Клопп, який розплакався від щастя.

Легенда "Ліверпуля" Джеймі Каррагер розкоркував шампанське під час прямого ефіру з капітаном Джорданом Хендерсоном.

Футболісти "Ліверпуля" навіть встигли провести нічне гуляння.