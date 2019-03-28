ФФУ дала офіційну відповідь на скарги Португалії та Люксембургу в УЄФА щодо Мораеса
У Федерації футболу України прокоментували ситуацію з відкриттям дисциплінарних проваджень щодо двох перших матчів збірної України у відборі до Євро-2020 проти Португалії та Люксембургу. Провадження відкриті через натуралізованого футболіста Жуніора Мораеса.
Відкриття провадження прокоментував генеральний секретар Федерації футболу України Юрій Запісоцький.
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"Федерації футболу Португалії та Люксембургу у визначеному Дисциплінарним кодексом УЄФА порядку подали до УЄФА протести стосовно можливої неправомірної участі у кваліфікаційних матчах Євро-2020 гравця збірної України Жуніора Мораеса.
Відповідно до передбаченої процедури Комітет із дисциплінарних та етичних питань УЄФА відкрив два дисциплінарних провадження та надав ФФУ час для пояснень своєї правової позиції в цьому питанні. Рішення за результатами розгляду протестів будуть прийняті на наступному засіданні комітету, час проведення якого буде визначено пізніше.
Хочу наголосити, що під час розгляду питання про запрошення Жуніора Мораеса до збірної України для підготовки та участі в матчах із Португалією та Люксембургом ми проаналізували ситуацію з отриманням футболістом громадянства України. Також були проведені консультації з фахівцями з УЄФА та ФІФА, які підтвердили правомірність запрошення Мораеса до складу збірної України.
Тому ми просимо вболівальників зберігати спокій до винесення остаточного рішення УЄФА. Я впевнений, що Комітет із дисциплінарних та етичних питань УЄФА, ознайомившись з аргументацією ФФУ в цьому питанні, залишить без змін результати перших двох матчів збірної України у відборі до Євро-2020", – цитує Запісоцького сайт ФФУ.
Федерації футболу Португалії та Люксембургу оскаржили участь Жуніора Мораеса у матчах за збірну України. Спочатку технічну поразку через участь Мораеса у матчі почала вимагати Португалія. Місцеве видання вказало, що гравець не виконав одну з необхідних умов для отримання громадянства – проживання на території України безперервно 5 років. Згодом цю ідею вирішили використати й у Федерації футболу Люксембургу.
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Протест був поданий до Контрольного, етичного та дисциплінарного органу УЄФА, йдеться на сайті організації. Саме на одному найближчих засідань й буде розглянуто це питання. Однак його дата поки невідома.
Жуніор Мораес отримав українське громадянство 15 березня. Однак про це стало відомо лише 18 березня. І вже 19 березня Жуніор Мораес отримав виклик до табору національної збірної. Він зіграв у двох матчах відбору 22 та 25 березня. У першому Україна зіграла у нічию з Португалією. У другому українці виграли у Люксембургу завдяки автоголу вже у доданий арбітром час.
Мораес перейшов до донецького "Металурга" влітку 2017 року. І до зими 2017 року виступав за українські клуби – "Металург" та "Динамо". Однак в лютому 2017 року футболіст перейшов в оренду в китайський "Тяньцзінь Цюаньцзянь". У Китаї Мораес провів чотири місяці. Влітку 2017 року він повернувся до "Динамо", а через рік перейшов до донецького "Шахтаря".
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У цьому випадку все залежить від того, як УЄФА трактуватиме положення "безперервно", з огляду на чотиримісячне відлучення Жуніора Мораеса в оренду в китайський клуб. Україні ж загрожуватиме технічна поразка у цих матчах. Відтак по три очки зароблять збірні Португалії та Люксембургу. Останні стануть лідером групи з шістьма очками. Португальці ж матимуть чотири очки та будуть на другому місці. Поки ж лідером групи B є збірна України, яка набрала чотири очки у двох матчах проти цих команд.