ФФУ надала УЄФА пояснення по справі Мораеса: дата вердикту

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Жуніор Мораес
Жуніор Мораес / ФК "Шахтар"

Федерація футболу України надала свої пояснення в Дисциплінарні органи УЄФА у справі натуралізації Жуніора Мораеса.

Про це повідомив ведучий Ігор Циганик в ефірі свого шоу на FootballHub.

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Також Циганик повідомив, що в штаб-квартиру УЄФА ніхто викликаний не буде, а справа буде розглядатися у форматі листування.

При цьому максимальний термін для остаточного вердикту – до 7 червня, коли Україна зіграє свій черговий матч відбору Євро-2020 проти Сербії.

Що трапилося з натуралізацією Мораеса?
Федерації футболу Португалії та Люксембургу оскаржили участь Жуніора Мораеса у матчах за збірну України. Спочатку технічну поразку через участь Мораеса у матчі почала вимагати Португалія. Місцеве видання вказало, що гравець не виконав одну з необхідних умов для отримання громадянства – проживання на території України безперервно 5 років. Згодом цю ідею вирішили використати й у Федерації футболу Люксембургу.

Жуніор Мораес отримав українське громадянство 15 березня. Однак про це стало відомо лише 18 березня. І вже 19 березня Жуніор Мораес отримав виклик до табору національної збірної. Він зіграв у двох матчах відбору 22 та 25 березня. У першому Україна зіграла у нічию з Португалією. У другому українці виграли у Люксембургу завдяки автоголу вже у доданий арбітром час.

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Теги: Спорт Футбол Збірна України з футболу Жуніор Мораес УЄФА
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