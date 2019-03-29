ФФУ не консультувалась з УЄФА щодо натуралізації Мораеса: несподівані деталі

Федерація футболу України не зв'язувалася з УЄФА щодо натуралізації бразильського нападника "Шахтаря" Жуніора Мораеса.

В УЄФА не консультували ФФУ щодо натуралізації форварда та не давали добро на його участь у матчах кваліфікації до Євро-2020 проти Португалії та Люксембургу, повідомляє Record.

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Також наголошується, що УЄФА не підтвердив можливість участі форварда в матчах відбору чемпіонату Європи-2020.

Раніше Спорт 24 писав, що генеральний секретар ФФУ Юрій Запісоцький заявляв, що з цього питання були проведені консультації з фахівцями з УЄФА і ФІФА, які підтвердили правомірність запрошення гравця до складу національної команди.

Що трапилося з натуралізацією Мораеса?

Федерації футболу Португалії та Люксембургу оскаржили участь Жуніора Мораеса у матчах за збірну України. Спочатку технічну поразку через участь Мораеса у матчі почала вимагати Португалія. Місцеве видання вказало, що гравець не виконав одну з необхідних умов для отримання громадянства – проживання на території України безперервно 5 років. Згодом цю ідею вирішили використати й у Федерації футболу Люксембургу.



Жуніор Мораес отримав українське громадянство 15 березня. Однак про це стало відомо лише 18 березня. І вже 19 березня Жуніор Мораес отримав виклик до табору національної збірної. Він зіграв у двох матчах відбору 22 та 25 березня. У першому Україна зіграла у нічию з Португалією. У другому українці виграли у Люксембургу завдяки автоголу вже у доданий арбітром час.

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