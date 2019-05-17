ФФУ офіційно перейменована в Українську асоціацію футболу: пояснення

Конгрес ФФУ, який відбувся 17 травня в Запоріжжі, ухвалив рішення про перейменування Федерації футболу України в Українську асоціацію футболу.

Такий крок став другим етапом ребрендингу спілки, який розпочався ще три роки тому.

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Зазначається, що в латинська назва УАФ буде написана як UAF. Перші дві букви – відоме всім позначення України, а F – футбол.

Президент УАФ Андрій Павелко вважає, що це спростить позиціонування і збільшить впізнаваність бренду українського футболу в світі.

Таке рішення є логічним продовженням реалізації нашої стратегії розвитку українського футболу, в основу якої лягли ключові інновації й управлінські реформи, реалізовані протягом останніх кількох років в УЄФА. І ми вдячні нашим партнерам з УЄФА за супровід і допомогу в проведенні ребрендингу нашої спілки. Приємно чути, що представники футбольних асоціацій інших країн зараз звертаються до УЄФА й просять допомогти їм із модернізацією власних брендів, щоб було, цитую дослівно, "як в Україні",

– переконаний Андрій Павелко.

За перейменування проголосувало 79 делегатів. Також на конгресі обговорять питання про впровадження в Україні системи VAR.

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