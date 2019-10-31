FIA затвердила новий регламент на сезон 2021 року з революційними змінами у Формулі-1

Всесвітня рада з автоспорту (FIA) 31 жовтня затвердила регламент на сезон 2021 року. На Формулу-1 чекають серйозні зміни.

Вперше правилами FIA буде введений обов'язковий ліміт бюджетів 175 мільйонів доларів на команду в рік. У цю суму входять всі витрати, крім маркетингу, зарплати гонщиків та трьох провідних співробітників.

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Машини 2021 будуть побудовані за принципово іншою філософією і стануть на 3-3,5 секунди повільніше сьогоднішніх – на рівні швидкості болідів 2016 року.

Серйозно зміниться регламент на аеродинаміку, що дозволить не втрачати притискну силу в повітряному потоці позаду інших машин. Зокрема, у рамках змін буде спрощена конструкція переднього антикрила й дозволені зміни в конструкції днища боліда для генерування так званого "граунд-ефекту".

На машинах з'являться шини на 18-дюймових дисках зі світлодіодною індикацією. З'явиться світлодіодне табло й на корпусі машини.

Серйозно зміниться спортивний і технічний регламент. Команди не зможуть допрацьовувати машини упродовж гоночного вікенду, буде скорочено кількість оновлень аеродинаміки упродовж сезону, що дозволить скоротити дорогу "гонку озброєнь". Збільшиться число стандартних вузлів і деталей, а число замін деяких компонентів буде обмежено.

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Відбудуться невеликі зміни у форматі гоночного вікенду. Він буде стиснутий, щоб поліпшити враження уболівальників і допомогти командам впоратися з розширеним календарем.

Check out some of the major differences on the 2021 car...#F12021 pic.twitter.com/zL2kmSPTqa — ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) 31 октября 2019 г.

Третє тренування також стане тією точкою, в якій команди повинні будуть привести свої машини у відповідність з "еталонною специфікацією", наданої для перевірки перед першою сесією вікенду, тому будь-які елементи, які перевірялися на тренуваннях, у цей момент повинні бути видалені.

Крім того, всі команди протягом року повинні провести не менше двох тренувальних сесій з пілотами, які завершили два або менше гран-прі, що дасть наступному поколінню більше шансів проявити себе.

Say hello to the future of F1



The countdown to 2021 starts now...#F12021 pic.twitter.com/zpBznBzpyx — Formula 1 (@F1) 31 октября 2019 г.

Число етапів упродовж сезону планується збільшити до 25 гран-прі.

У спробі знизити витрати на розробку, кількість бригад, які працюють в аеродинамічних трубах щотижня, буде скорочено з акцентом на використання технологій обчислювальної гідродинаміки CFD замість фізичних випробувань.