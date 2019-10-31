FIA затвердила новий регламент на сезон 2021 року з революційними змінами у Формулі-1
Всесвітня рада з автоспорту (FIA) 31 жовтня затвердила регламент на сезон 2021 року. На Формулу-1 чекають серйозні зміни.
Вперше правилами FIA буде введений обов'язковий ліміт бюджетів 175 мільйонів доларів на команду в рік. У цю суму входять всі витрати, крім маркетингу, зарплати гонщиків та трьох провідних співробітників.
Це цікаво: Український гонщик виступить на трасі "Яс-Марина" в Абу-Дабі
Машини 2021 будуть побудовані за принципово іншою філософією і стануть на 3-3,5 секунди повільніше сьогоднішніх – на рівні швидкості болідів 2016 року.
Серйозно зміниться регламент на аеродинаміку, що дозволить не втрачати притискну силу в повітряному потоці позаду інших машин. Зокрема, у рамках змін буде спрощена конструкція переднього антикрила й дозволені зміни в конструкції днища боліда для генерування так званого "граунд-ефекту".
На машинах з'являться шини на 18-дюймових дисках зі світлодіодною індикацією. З'явиться світлодіодне табло й на корпусі машини.
Серйозно зміниться спортивний і технічний регламент. Команди не зможуть допрацьовувати машини упродовж гоночного вікенду, буде скорочено кількість оновлень аеродинаміки упродовж сезону, що дозволить скоротити дорогу "гонку озброєнь". Збільшиться число стандартних вузлів і деталей, а число замін деяких компонентів буде обмежено.
Читайте також: Формула-1 затвердила календар на новий сезон із рекордною кількістю гонок
Відбудуться невеликі зміни у форматі гоночного вікенду. Він буде стиснутий, щоб поліпшити враження уболівальників і допомогти командам впоратися з розширеним календарем.
Третє тренування також стане тією точкою, в якій команди повинні будуть привести свої машини у відповідність з "еталонною специфікацією", наданої для перевірки перед першою сесією вікенду, тому будь-які елементи, які перевірялися на тренуваннях, у цей момент повинні бути видалені.
Крім того, всі команди протягом року повинні провести не менше двох тренувальних сесій з пілотами, які завершили два або менше гран-прі, що дасть наступному поколінню більше шансів проявити себе.
Число етапів упродовж сезону планується збільшити до 25 гран-прі.
У спробі знизити витрати на розробку, кількість бригад, які працюють в аеродинамічних трубах щотижня, буде скорочено з акцентом на використання технологій обчислювальної гідродинаміки CFD замість фізичних випробувань.