Керівництво ФІФА провели 13 семінарів із представниками конфедерацій та асоціації європейських клубів. Після обговорень були внесені деякі тимчасові поправки у регламент.

Після опублікованих 7 квітня рекомендацій та вказівок щодо вирішення деяких ключових футбольних запитань, що виникли внаслідок пандемії COVID-19, керівники ФІФА зробили додаткові семінари, щоб створити нові поправки у регламент, які були б максимально зручними для усіх клубів, повідомляє офіційний сайт FIFA.

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Нові поправки від ФІФА

Такі обговорення відвідали понад 350 учасників.

Процес консультацій привів до формування групи нових запитань, що потребували подальшого обговорення та вирішення.

Виходячи із цього, робоча група під головуванням Вітторіо Монтальяні, яка працювала над вивченням саме цих запитань, розробила тимчасові поправки до положень про статус та трансфери гравців та до правил, що регулюють порядок роботи комітету зі статусу гравців та палати з вирішення суперечок.

Зокрема, у тимчасових нормативних змінах йдеться наступне: