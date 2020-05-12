ФІФА відкрила справу проти Павелка, – The Washington Post

Міжнародна футбольна федерація (ФІФА) та УЄФА вивчають діяльність глави Української асоціації футболу (УАФ) Андрія Павелка.

Як повідомляє The Washington Post, у 2017 році УАФ отримала 4,5 мільйона євро на будівництво академії, однак до 2019 року гроші не були реалізовані і перебувають на трьох рахунках в різній валюті.

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Також повідомлялося, що асоціації додатково зайняли 4 мільйони євро, однак Павелко заявив, що це була сума від телеправ.

Що стосується 4,5 мільйона євро, ФІФА почала розслідування восени 2019-го.

У жовтні функціонер писав Марії Клаудії Рохас з ФІФА, що готовий співпрацювати з цього питання, а в пресу ця інформація потрапила тільки зараз.

УЄФА не коментує хід справи, щоб підтвердити або спростувати деталі можливого розслідування.

Сам Павелко спростовує всі обвинувачення.

Що відомо про Павелка? 44-річний український політичний діяч, колишній народний депутат України. З 2015 року очолює УАФ. Член Виконавчого комітету УЄФА з 2019 року. Кум тренера збірної України Андрія Шевченка.

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