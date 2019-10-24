ФІФА розширила Клубний Кубок світу: на першість поїдуть 8 команд з Європи

ФІФА вибрала Китай країною-господаркою першого розширеного Клубного Кубка світу у 2021 році. На світову першість від Європи поїдуть вісім команд.

Новий великий Клубний Кубок світу з футболу пройде в Китаї у червні-липні 2021 року, інформує сайт ФІФА. 8 місць відведені європейським клубам (переможцям Ліги чемпіонів і Ліги Європи 4 останніх сезонів).

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Усього в новому Клубному Кубку світу візьмуть участь 24 команди. Уже зараз можна сказати, що серед європейських команд участь у турнірі візьмуть англійські клуби "Ліверпуль" і "Челсі" – переможці єврокубків минулого сезону.

Пропозиція про те, скільки команд буде відібрано з шести конфедерацій, було передано членам Ради ФІФА для затвердження на зустрічі в Шанхаї в четвер.

Однак у ФІФА заявили, що процес кваліфікації "буде завершено в процесі консультацій між ФІФА та шістьма конфедераціями".

Наступні два Клубних Кубки світу з футболу пройдуть в Катарі за старим форматом з 7 командами (переможцями клубних турнірів кожної з 6 конфедерацій і чемпіоном країни, яка приймає турнір).

Останні три Клубні Кубки світу виграв мадридський "Реал".