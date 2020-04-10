ФІФА дозволила українським клубам зменшити зарплати футболістів, – журналіст

Українські клуби отримали дозвіл від ФІФА на зміну зарплати футболістів під час пандемії коронавірусу.

Про це повідомий журналіст Ігор Бурбас у своєму Twitter.

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Українські клуби отримали листа від ФІФА, в якому їм надають пряме право сідати за стіл перемовин з гравцями і переглядати їхні зарплатні відомості. Це не є прямою рекомендацією і залишає право за футболістами не йти на пониження. Усе залежить від моралі кожного окремо,

– написав Бурбас.

Українські клуби отримали листа від ФІФА, в якому їм надають пряме право сідати за стіл перемовин з гравцями і переглядати їхні зарплатні відомості. Це не є прямою рекомендацією і залишає право за футболістами не йти на пониження. Усе залежить від моралі кожного окремо. — Igor Burbas (@iburbas) April 10, 2020

Раніше про зменшення зарплат розповів воротар "Шахтаря" Андрій Пятов. За словами голкіпера "гірників", наразі подібні питання обговорюються з керівництвом. Якщо така ситуація станеться, то він не бачить у цьому жодних проблем.

Під час зупинки футболу в європейських чемпіонтах клуби почали знижувати зарплати гравців. До таких заходів почали вдаватись клуби АПЛ, Бундесліги, Серії А та Ла Ліги.

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