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ФІФА фінансово допоможе асоціаціям з подоланням кризи – скільки отримає Україна

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ФІФА
ФІФА / Getty Images

ФІФА надасть фінансову допомогу національним футбольним асоціаціям в період пандемії коронавірусу.

ФІФА в найближчі дні виплатить всім 211 асоціаціям-членам близько 150 мільйонів доларів для підтримки під час фінансової кризи, йдеться на сайті організації.

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Кожен член міжнародної федерації, серед яких і Україна, отримає близько 500 тисяч доларів для підтримки своєї роботи під час карантину.

"Пандемія створила безпрецедентні проблеми для всього футбольного співтовариства, і, як світовий керівний орган, ФІФА зобов'язана підтримувати тих, хто стикається з гострими проблемами. Це починається з надання негайної фінансової допомоги нашим членським асоціаціям, багато з яких зазнають серйозних фінансових труднощів", - йдеться у заяві ФІФА.

Спочатку фінансова допомога повинна була надійти національним федераціям в липні, але ФІФА ухвалила рішення виплатити кошти негайно.

Раніше віцепрезидент ФІФА Віктор Монтальяні заявляв, що не впевнений, що міжнародні футбольні матчі відбудуться в 2020 році. Матчі збірних в березні і червні скасовані через пандемію коронавируса.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Коронавірус COVID-19 ФІФА Новини Спорту Спорт Футбол
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