ФІФА хоче замінити бокових арбітрів на роботів

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ФІФА хоче замінити бокових арбітрів на роботів

Міжнародна федерація футболу розглядає можливість, коли замість бокових арбітрів на матчах працюватимуть роботи.

За даними Daily Mirror, в ФІФА вже навіть створили цілий департамент, який вивчає це питання. Очікується, що замість бокових арбітрів на футбольних матчах працюватимуть телекамери та комп'ютери, які й визначатимуть, чи був офсайд. А також фіксуватимуть, від кого м'яч вийшов за межі поля.

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Однак є одна функція, яку виконують бокові арбітри. І навряд чи система зможе їх у цьому замінити. Саме лайнсмени фіксують порушення правил поблизу бокової лінії. Тож невідомо, чи зможе це робити й нова система.

Варто нагадати, що поки у футболі впроваджується система відеоповторів – VAR.

Що таке VAR?Система відеодопомоги арбітрам (англ. Video assistant referee, скорочено VAR) – технологія у футболі, що дозволяє головному арбітру приймати рішення в спірних моментах матчу за допомогою відеоповторів. Офіційно включена в Правила гри в футбол у 2018 році після серії випробувань на міжнародних турнірах.

VAR дозволяє переглянути чотири види спірних моментів і допомогти судді прийняти правильне рішення:
- порушення правил при забитих голах,
- епізоди з призначенням пенальті,
- помилкове пред'явлення червоної картки (епізоди з другою жовтою карткою не розглядаються)
- помилки в ідентифікації покараних гравців (допомагає визначити, хто саме зробив фол, що карається карткою).

Таким чином, система відеодопомоги дозволяє офіційно виявити та підтвердити або спростувати "явні помилки"судді під час матчу.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол ФІФА Техно
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