ФІФА може екстрено змінити країну-господарку ЧС-2022 з футболу

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) розглядає можливість перенесення чемпіонату світу з Катару, який відбудеться у 2022 році.

За інформацією TNT Sports, у ФІФА проводятcя секретні зустрічі для пошуку негайної заміни країни.

Читайте у нашому матеріалі: Скандал з Мішелем Платіні: як з цим пов'язаний ЧС-2022 в Катарі та президент Франції Саркозі

Причиною став скандал із затриманням колишнього президента УЄФА Мішеля Платіні у справі про корупцію при виборі країни-організатора.

Розслідування, в якому допитали Мішеля Платіні, стосується зустрічі, що відбулася за місяць до виборів 2010-го. На ній були присутні сам Платіні, тодішній президент Франції Ніколя Саркозі та нинішній емір Катару Тамім Бін Хамад Аль-Тані.

На право проведення чемпіонату світу-2022 претендували Катар, США, Корея, Японія і Австралія. Катар виграв всі чотири тури голосування, в заключному перемігши США 14 голосами проти 8.

ЧС-2022, якщо відбудеться в Катарі, стане першим мундіалем в історії, який пройде на Близькому Сході. Дати проведення чемпіонату світу в Катарі з 21 листопада по 18 грудня 2022 року.

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