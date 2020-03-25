FIFA може продовжити трансферне вікно до січня через коронавірус

Міжнародна федерація футболу (FIFA) розглядає варіант, за якого літнє трансферне вікно буде продовжено до січня 2021 року через пандемію коронавірусу.

Проведення внутрішніх чемпіонатів цілком може затягнутися до кінця літа та часу на трансфери просто не залишиться. Саме тому вікно можуть продовжити на довший термін.

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Зараз у світі скасовані усі футбольні чемпіонати, окрім чемпіонату Білорусії.

Найближчим часом представники організації обговорять це питання з клубами, яким необхідно буде відновитися фінансово після припинення змагань. Очікується, що витрати клубів через пандемію скоротяться і вони не будуть готові витрачати кошти на дорогі трансфери.

Деякі європейські гранди вже підтримали ініціативу, щоб світовий футбол зміг добре встати на ноги після пандемії.

Зазначимо, що станом на 25 березня у світі виявили понад 424 тисячі випадків зараження коронавірусом. Померло майже 19 тисяч осіб.



Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 канал

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