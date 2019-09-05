ФІФА назвала претендентів на символічну збірну: вперше за 10 років найбільше гравців з АПЛ
Міжнародна федерація асоціацій професійних футболістів (FIFPro) назвала 55 кандидатів на потрапляння до символічної збірної 2019 року. Найбільше представників з чемпіонату Англії (АПЛ) – 21 футболіст.
У список потрапили 5 воротарів, 20 захисників, 15 півзахисників і 15 нападників.
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Воротарі
Аліссон Бекер (Бразилія, "Ліверпуль"), Давід Де Хеа (Іспанія, "Манчестер Юнайтед"), Едерсон (Бразилія, "Манчестер Сіті"), Ян Облак (Словенія, "Атлетіко"), Марк-Андре тер Стешен (Німеччина, "Барселона").
Захисники
Жорді Альба (Іспанія, "Барселона"), Трент Александер-Арнолд (Англія, "Ліверпуль"), Дані Алвес (Бразилія, ПСЖ / "Сан-Паулу"), Жоау Канселу (Португалія, "Ювентус" / "Манчестер Сіті"), Даніель Карвахаль (Іспанія, "Реал"), Джорджо К'єлліні (Італія, "Ювентус "), Вірджіл ван Дейк (Нідерланди, "Ліверпуль "), Дієго Годін (Уругвай, "Атлетіко"/ "Інтер"), Йозуа Кімміх (Німеччина, "Баварія"), Каліду Кулібалі (Сенегал, "Наполі"), Емерік Ляпорт (Франція, "Манчестер Сіті"), Маттейс де Лігт (Нідерланди, "Аякс" / "Ювентус"), Жерар Піке (Іспанія, "Барселона"), Серхіо Рамос (Іспанія, "Реал"), Ендрю Робертсон (Шотландія, "Ліверпуль"), Алекс Сандро (Бразилія, "Ювентус"), Тіаго Сільва (Бразилія, ПСЖ), Рафаель Варан (Франція, "Реал"), Марсело (Бразилія, "Реал"), Кайл Уокер (Англія, "Манчестер Сіті").
Півзахисники
Сердхіо Бускетс (Іспанія, "Барселона"), Каземіро (Бразилія, "Реал"), Кевін Де Брюйне (Бельгія, "Манчестер Сіті"), Крістіан Еріксен (Данія, "Тоттенхем"), Френкі де Йонг (Нідерланди, "Аякс" / "Барселона"), Еден Азар (Бельгія, "Челсі" / "Реал"), Н'Голо Канте (Франція, "Челсі"), Тоні Кроос (Німеччина, "Реал"), Артур (Бразилія, "Барселона"), Лука Модріч (Хорватія, "Реал") Поль Погба (Франція, "Манчестер Юнайтед"), Іван Ракітіч (Хорватія, "Барселона"), Бернарду Сілва (Португалія, "Манчестер Сіті"), Душан Тадіч (Сербія, "Аякс"), Артуро Відаль (Чилі, "Барселона").
Нападники
Сердхіо Агуеро (Аргентина, "Манчестер Сіті"), Карім "Бензема" (Франція, "Реал"), Роберто Фірміно (Бразилія, "Ліверпуль"), Антуан Грізманн (Франція, "Атлетіко" / "Барселона"), Гаррі Кейн (Англія, "Тоттенхем"), Роберт Левандовський (Польща, "Баварія"), Садьо Мане (Сенегал, "Ліверпуль"), Кіліан Мбаппе (Франція, ПСЖ), Ліонель Мессі (Аргентина, "Барселона"), Неймар (Бразилія, ПСЖ), Кріштіану Роналду (Португалія, "Ювентус"), Мохамед Салах (Єгипет, "Ліверпуль"), Сон Хин Мін (Південна Корея, "Тоттенхем"), Рахім Стерлінг (Англія, "Манчестер Сіті"), Луїс Суарес (Уругвай, "Барселона").
Нагороди ФІФА вручать 23 вересня в оперному театрі "Ла Скала" в Мілані.