ФІФА офіційно закликала продовжити контракти футболістів, які розраховані до кінця сезону

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) виступила з рекомендацією пролонгувати угоди з гравцями, які закінчуються в кінці сезону на термін продовження національних чемпіонатів, призупинених через пандемію коронавірусу.

За повідомленнями офіційного сайту ФІФА, організація випустила ряд рекомендацій через спалах коронавірусу.

Важливо У ФІФА вирішили, чи скасовувати футбольний сезон

По-перше, поточні контракти футболістів, які закінчуються 30 червня, можуть бути продовжені до фактичного кінця сезону. Вкрай ймовірно, що багато турнір не будуть завершені до цієї дати.

"Контракти, термін яких припиняється в кінці сезону, а дата закінчення збігається із закінченням сезону, пропонується продовжити до реального завершення сезонів, які припинені в більшості країн", – йдеться в заяві ФІФА.

"Аналогічний принцип застосовується до контрактів, які повинні розпочатися в новому сезоні. Це означає, що набуття сили такими контрактами відкладається до фактичного початку наступного сезону", – зазначається там же.

Також, ФІФА дозволяє перенести терміни літнього трансферного вікна на період з кінця поточного сезону до початку наступного. Точні дати залишаються невідомими.

Following the unprecedented disruption caused by COVID-19 at all levels of football, FIFA has worked on a series of recommendations & guidelines to address some key practical issues re: player contracts & the transfer system.



️ https://t.co/qDEx9Yp1Rw pic.twitter.com/ER3syZf8X7 — FIFA.com (@FIFAcom) April 7, 2020

У Європі у всіх країнах, окрім Білорусі, призупинено футбольні ліги. Повернення футбольного сезону, за попередніми даними, очікується на початку травня.

В УЄФА хочуть завершити сезон 2019/2020 до кінця літа. Інакше існує ризик, що результати поточного сезону будуть анульовані.

Через продовження терміну сезону ФІФА зобов'яже футбольні клуби продовжити контракти з гравцями і тренерами.

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