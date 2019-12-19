ФІФА опублікувала новий рейтинг збірних: на якому місці Україна

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Збірна України / УАФ

ФІФА опублікувала останній у 2019 році рейтинг збірних. Україна в ньому зберегла свої позиції.

Загалом рейтинг не зазнав значних змін в порівнянні з листопадом 2019 року. Тож збірна України залишилася на 24-у місці у світі (15-а збірна в Європі), йдеться на сайті ФІФА.

До слова: Збірна України одна з найдешевших команд Євро-2020, Англія – найдорожча

Щодо суперників збірної України на Євро, то Нідерланди на 14-у місці, а Австрія – 26-а.

Перше місце в рейтингу займає Бельгія. За нею Франція, Бразилія, Англія та Уругвай. Першу десятку замикають Хорватія, Португалія, Іспанія, Аргентина та Колумбія.

Нагадаємо, що саме зі збірною Франції збірна України проведе товариський матч. Він відбудеться 27 березня 2020 року на легендарному стадіоні.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Збірна України з футболу
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