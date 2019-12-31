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ФІФА планує кардинально змінити правило офсайду

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ФІФА планує кардинально змінити правило офсайду / skysports.com

ФІФА планує внести значні зміни в правила визначення положення поза грою. У федерації обговорюють можливу реформу, згідно з якою офсайд буде фіксуватися, якщо між атакувальним гравцем та захисником буде "очевидний проміжок".

The Times повідомляє, що якщо ФІФА дійсно схвалять цю ідею, то вона буде запропонована Міжнародній раді футбольних асоціацій (IFAB) для тестів і подальшого затвердження.

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Під "очевидним проміжком" у ФІФА вважають, що атакувальний гравець перебуває у положенні поза грою, тільки якщо все його тіло попереду того, хто захищається, так, що між ними є проміжок.

Що таке офсайд?У футболі офсайд фіксується, якщо в момент передачі м'яча гравцю, який перебуває на "чужій" половині поля, між цим гравцем і лінією воріт команди суперника перебуває менше аніж двоє гравців "чужої" команди.

Востаннє серйозні зміни у правило офсайду вносилися у 1990-х. Тоді було визначено, що атакувальний гравець, який перебуває на одній лінії із захисником, не перебуває в положенні поза грою.

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На сьогодні офсайд може бути зафіксований, навіть якщо пахва атакувального футболіста перебуває попереду захисника.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Футбол Спорт Новини Спорту ФІФА
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