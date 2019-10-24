ФІФА планує різко змінити правила оренди гравців

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ФІФА планує різко змінити правила оренди гравців

На засіданні ФІФА було прийнято ряд змін у футболі. Одне з них – щодо оренди гравців.

Як йдеться на сайті ФІФА, у сезоні 2020/21 клубу буде дозволено віддати та взяти в оренду не більше восьми гравців у віці від 22 років та старше при підписанні орендних угод з клубами з інших країн.

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До сезону 2022/23 число можливих оренд скоротиться до шести осіб. При цьому два клуби не зможуть віддати в оренду один одному більше ніж трьох футболістів.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол
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