ФІФА погодилася внести кардинальні зміни щодо оренди гравців: що пропонується

Представники ФІФА провели засідання, на якому погодили внести зміни щодо правил оренди футболістів. Нові зміни мають набрати чинності з літа 2020 року.

Як йдеться на сайті ФІФА, нові правила встановлюють для того, щоб оренди футболістів "гарантували, що вони мають дійсно спортивне призначення для розвитку молодих гравців". Їх запропонували ще у жовтні 2019 року. Цього разу на засіданні рішення погодив комітет, до складу якого входять представники клубів, ліг і гравців, а також асоціацій-членів, конфедерацій та адміністрації ФІФА.

Варте уваги: Лігу чемпіонів можуть кардинально змінити: шанси для "Динамо" та "Шахтаря"

Відповідно до нових положень, які будуть передані на розгляд Комітету статусу гравців та Раді ФІФА, з липня 2020 року будуть запроваджені обмеження на міжнародні оренди гравців віком 22 та старше. Спочатку буде перехідний період (сезон 2020/2021), коли буде встановлене обмеження до восьми гравців. З сезону 2022/2023 – шість гравців, три з яких на вхід, а три – на вихід між одними й тими ж клубами.

ФІФА надасть асоціаціям трирічний термін для введення нових правил щодо оренди гравців на внутрішній арені.