ФІФА посилила покарання за прояви расизму під час футбольних матчів

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оголосила про посилення покарань за прояви расизму під час матчів. Тепер мінімальний термін дискваліфікації за подібні порушення складе 10 матчів.

Постраждалим від расизму відтепер буде дозволено подавати заяву й надалі брати участь в її розгляді, повідомляє Reuters.

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"ФІФА не залишить без допомоги жертв расистських образ", – йдеться у заяві федерації.

Йдеться про будь-яку дискримінацію за расою, кольором шкіри, етнічною приналежністю, національністю, соціальною групою, статтю, порушення здоров'я, сексуальною орієнтацією, мовою, релігією, політичними поглядами, достатком, народженням або іншим статусом.

Команди будуть покарані, якщо їх вболівальники впродовж матчу будуть дозволяти собі расистські образи.

У першому випадку клуб або асоціацію покарають закриттям трибун частково й штрафом в розмірі від 20 тисяч швейцарських франків. В окремих випадках, коли арбітр буде переривати гру через расистські або дискримінаційних образи, вона буде вважатися скасованою.

Прояви расизму на футболі в Україні

Останнім проявом расизму може бути матч київського "Динамо". Зокрема, "Челсі" подав скаргу в УЄФА на прояви расизму під час матчу в Києві проти "Динамо" в рамках 1/8 фіналу Ліги Європи. Гравець "Челсі" Каллум Хадсон-Одой чув "мавпячі вигуки". У "Динамо" це спростували.

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Історія з расизмом у матчах "Динамо" – "Челсі" має цікаву історію. У 2015 році у рамках групового етапу Ліги чемпіонів на трибунах НСК "Олімпійського" побили темношкірого уболівальника.

В УЄФА не стали серйозно карати "Динамо" й винесли попередження.

Після цього на футболках "Динамо" довго був напис "No to racism".

Однак ці поєдинки "Динамо" відбувалися під егідою УЄФА. Поєдинки під егідою ФІФА зазвичай грають національні збірні.

У2013 році збірній України було заборонено проводити матчі у Львові на стадіоні "Арена-Львів" протягом 5 років – до закінчення відбіркового турніру на чемпіонат світу-2018.

Відповідне рішення прийняв Дисциплінарний комітет ФІФА, розглянувши справу про грубі порушення львівськими вболівальниками на матчі Україна – Сан-Марино, який відбувся 6 вересня 2013 року на "Арені-Львів".

Представники ФАРЕ, які були присутні на матчі у Львові, зафіксували численні порушення з боку українських фанатів – використання піротехнічних засобів, банери із зображенням логотипу дивізії "СС-Галичина", розтяжки з цифрою 88, що означає нацистське вітання, а також мавпячі крики на адресу натуралізованого гравця збірної України бразильця Едмара.

У 2014 році УЄФА виніс рішення щодо порушень у матчі відбору Євро-2016 Україна – Македонія, який відбувся 12 жовтня на "Арені-Львів". УЄФА дискваліфікував сектор арени на один домашній матч збірної, а також оштрафував Асоціацію футболу України на 58 тисяч швейцарських франків.

Расизм у світовому футболі

У Великобританії надзвичайно часто на расизм скаржаться лідер "Манчестер Сіті" Рахім Стерлінг та гравець "Тоттенхема" Данні Роуз.

Протягом усього матчу 2-го туру кваліфікації до Євро-2020 Чорногорія – Англія вболівальники команди-господарів вигукували расистські образи на адресу темношкірих футболістів суперника. В одному з епізодів за участю Денні Роуза на трибунах було чути мавп'ячі вигуки.

Півзахисник англійців Рахім Стерлінг придумав гідну відповідь. Забивши гол у ворота чорногорців на 80-й хвилині, він побіг до трибуни з фанатами. Гравець посміхався, закривши при цьому вуха.

В Італії вболівальники також вдаються до расизму. У матчі 18 туру Серії А між "Інтером" та "Наполі" постраждав сенегалець Каліду Кулібалі. Фанатів міланського клубу звинувачують у расизмі. Зокрема, головний тренер "Наполі" Карло Анчелотті заявив, що його команда просила зупинити матч проти "Інтера" через расистські образи на адресу сенегальського оборонця Каліду Кулібалі, який був вилучений.