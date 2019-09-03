ФІФА представила офіційний логотип Чемпіонату світу 2022 року в Катарі: фото та відео

У столиці Катару Досі відбулося офіційне представлення логотипу Чемпіонату світу з футболу 2022 року. Зробили це о 20:22 за місцевим часом.

При цьому під час представлення логотип спроєктували на найбільш знакові будівлі Дохи, серед яких хмарочос Бурдж Доха, Амфітеатр, Міністерство внутрішніх справ, ринок Сук Вакіф та форт Аль Зураба. Сам логотип нагадує цифру "8".

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"Криві елементи емблеми зображують хвилі пустельних дюн, а нерозривна петля зображує як цифру вісім — нагадування про вісім дивовижних стадіонів, на яких будуть влаштовуватися матчі, — так і символ нескінченності, що відображає взаємопов'язаний характер події. Центральна форма емблеми нагадує традиційну вовняну шаль. У зимові місяці хустки носять у всьому світі, у тому числі в арабському та перської затоки регіоні, зокрема, різними людьми та різними стилями. Зимовий одяг, натхненний регіоналом, також натякає на дати початку турніру та на те, що це буде перший чемпіонат світу з футболу, який відбудеться у листопаді та грудні. Новий шрифт, створений для супроводу емблеми, переосмислює традиційну арабську каліграфію новим сучасним шрифтом, беручи натхнення з регіону та Азії та поєднуючи традиції з сучасністю", — йдеться в описі до відео.

The Official Emblem of the 22nd edition of the FIFA #WorldCup was unveiled today as FIFA and host country Qatar reached another major milestone on the road to the world’s greatest football showpiece.



Read more: https://t.co/QLAMYhKPWe pic.twitter.com/5QSPiwRUp0 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 3, 2019

Варто нагадати, що Катар прийме 22-й Чемпіонат світу з футболу у 2022 році. Матч відкриття відбудеться 21 листопада, фінал — 18 грудня 2022 року.