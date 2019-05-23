ФІФА прийняла важливе рішення щодо чемпіонату світу з футбол 2022 року

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ФІФА прийняла важливе рішення щодо чемпіонату світу з футбол 2022 року
ФІФА прийняла важливе рішення щодо чемпіонату світу з футбол 2022 року / time.com

Склад учасників чемпіонату світу з футболу 2022 року не буде розширено з 32 до 48 команд.

ФІФА дійшла висновку, що їй не вистачило часу підготувати Катар для проведення додаткових ігор. Відтак регламент турніру залишиться незмінним, інформує прес-служба ФІФА.

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У зв'язку зі збереженням числа учасників чемпіонату світу-2022 ФІФА відмовилася і від ідеї проведення деяких матчів турніру за межами Катару. До цього президент ФІФА Джанні Інфантіно заявляв, що існує можливість збільшення числа учасників світової першості з 2022 року, а також про те, що частина матчів може пройти за межами Катару.

Головними кандидатами на проведення чемпіонату разом з Катаром були сусідні Кувейт і Оман. Пізніше представники Оману заявили, що не зацікавлені в проведенні ігор турніру.

Катар стане першою державою на Близькому Сході, яка прийме чемпіонат світу з футболу. Турнір вперше пройде в зимовий період у 2022 році з 21 листопада до 18 грудня в семи містах.

Швидше за все, глобальні зміни чекають на ЧС-2026, який приймуть США, Канада і Мексика.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Катар ФІФА
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