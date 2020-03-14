ФІФА у зв'язку з коронавірусом дозволила клубам не відпускати футболістів до збірних
Міжнародна федерація футболу (ФІФА) пом'якшила правила для клубів щодо викликів футболістів у національні збірні.
Через пандемію коронавіруса ФІФА дозволила клубам не відпускати гравців у національні команди в березні і квітні, повідомляє офіційний сайт організації.
Важливо Чемпіонат України з футболу призупинять через коронавірус
ФІФА закликає уникати зайвих ризиків для здоров'я гравців і вболівальників. Організація рекомендує перенести всі міжнародні матчі, які повинні відбутися в березні і квітні.
Організація розуміє, що проведення матчів в нинішніх обставинах може не тільки представляти потенційний ризик для здоров'я гравців і вболівальників, а й відбитися на спортивну складову, так деякі команди не зможуть виставити сильні склади.
Раніше повідомлялося, що заплановані товариські матчі України з Францією і Польщею будуть скасовані.
Коронавірус і футбол
- Наразі розіграші більшості футбольних ліг Європи призупинені на невизначений термін. Зокрема, до квітня зупинені чемпіонати Англії, Іспанії, Італії, Франції та Німеччини.
- Водночас уже зафіксовано декілька випадків зараження футболістів та тренерів. 11 березня "Ювентус" офіційно повідомив, що захисник Даніеле Ругані інфікований коронавірусом.
- Італійська "Сампдорія" повідомила, що п'ятеро футболістів та клубний лікар інфіковані коронавірусом.
- Також коронавірус виявлено у трьох гравців англійського "Лестера". Прізвища футболістів не називають.
- Виявили коронавірус у головного тренера "Арсенала" Мікеля Артети.
- У вінгера англійського "Челсі" Каллума Хадсона-Одоі теж виявили коронавірус, гравець перебуває на самоізоляції.
Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 канал
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