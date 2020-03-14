ФІФА у зв'язку з коронавірусом дозволила клубам не відпускати футболістів до збірних

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) пом'якшила правила для клубів щодо викликів футболістів у національні збірні.

Через пандемію коронавіруса ФІФА дозволила клубам не відпускати гравців у національні команди в березні і квітні, повідомляє офіційний сайт організації.

Важливо Чемпіонат України з футболу призупинять через коронавірус

ФІФА закликає уникати зайвих ризиків для здоров'я гравців і вболівальників. Організація рекомендує перенести всі міжнародні матчі, які повинні відбутися в березні і квітні.

Організація розуміє, що проведення матчів в нинішніх обставинах може не тільки представляти потенційний ризик для здоров'я гравців і вболівальників, а й відбитися на спортивну складову, так деякі команди не зможуть виставити сильні склади.

Раніше повідомлялося, що заплановані товариські матчі України з Францією і Польщею будуть скасовані.

Коронавірус і футбол

Наразі розіграші більшості футбольних ліг Європи призупинені на невизначений термін. Зокрема, до квітня зупинені чемпіонати Англії, Іспанії, Італії, Франції та Німеччини.

Водночас уже зафіксовано декілька випадків зараження футболістів та тренерів. 11 березня "Ювентус" офіційно повідомив, що захисник Даніеле Ругані інфікований коронавірусом.

Італійська "Сампдорія" повідомила, що п'ятеро футболістів та клубний лікар інфіковані коронавірусом.

Також коронавірус виявлено у трьох гравців англійського "Лестера". Прізвища футболістів не називають.

Виявили коронавірус у головного тренера "Арсенала" Мікеля Артети.

У вінгера англійського "Челсі" Каллума Хадсона-Одоі теж виявили коронавірус, гравець перебуває на самоізоляції.



Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 канал

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