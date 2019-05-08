ФІФА заборонила "Челсі" підписувати нових гравців

11 Читать новость на русском
ФІФА заборонила "Челсі" підписувати нових гравців

ФІФА відхилила апеляцію лондонського "Челсі" на заборону реєструвати нових гравців наступні два трансферні вікна. Відтак клуб не зможе поповнити свій склад влітку 2019 та взимку 2020 років.

Ще раніше "Челсі" отримав заборону на реєстрацію нових гравців у наступні два вікна. Також клуб мав заплатити 600 тисяч доларів. Таке покарання англійський клуб отримав за порушення правил реєстрації та трансферів неповнолітніх футболістів.

Читайте також: Капітан "Челсі" покидає футбольний клуб через неповагу тренера

"Челсі" вирішив оскаржити це рішення. Та у ФІФА вирішили відхилити апеляцію клубу. Але дещо пом'якшили саме покарання. заборона не буде поширюватися на гравців молодше 16 років, які можуть переходити в академію "Челсі". Також заборона не буде поширюватися на жіночу і футзальну команду "Челсі".

Англійський клуб має право оскаржити рішення ФІФА в Спортивному арбітражному суді. 

blog_ava
Де погуляти в Києві: найкращі місця столиці, які варто побачити
сьогодні
20953
Теги: Спорт Футбол Челсі
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Російські футболісти Кокорін та Мамаєв отримали реальні терміни
сьогодні 16:42 Російські футболісти Кокорін та Мамаєв отримали реальні терміни
478
Хто з відомих спортсменів відвідав Met Gala: фото незвичних костюмів
7 травня 18:08 Хто з відомих спортсменів відвідав Met Gala: фото незвичних костюмів
568
На перегляд у "Динамо" прибув російський футболіст
7 травня 15:45 На перегляд у "Динамо" прибув російський футболіст
1157
День в історії – 10 років фразі "Де Динамо, де?" після півфіналу Кубка УЄФА "Шахтар" – "Динамо"
7 травня 14:47 День в історії – 10 років фразі "Де Динамо, де?" після півфіналу Кубка УЄФА "Шахтар" – "Динамо"
270
"Мілан" переміг "Болонью" у напруженому матчі з трьома вилученнями: відео
7 травня 13:11 "Мілан" переміг "Болонью" у напруженому матчі з трьома вилученнями: відео
215
Новини
Більше новин
Залиште відгук