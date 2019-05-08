ФІФА заборонила "Челсі" підписувати нових гравців

ФІФА відхилила апеляцію лондонського "Челсі" на заборону реєструвати нових гравців наступні два трансферні вікна. Відтак клуб не зможе поповнити свій склад влітку 2019 та взимку 2020 років.

Ще раніше "Челсі" отримав заборону на реєстрацію нових гравців у наступні два вікна. Також клуб мав заплатити 600 тисяч доларів. Таке покарання англійський клуб отримав за порушення правил реєстрації та трансферів неповнолітніх футболістів.

Читайте також: Капітан "Челсі" покидає футбольний клуб через неповагу тренера

"Челсі" вирішив оскаржити це рішення. Та у ФІФА вирішили відхилити апеляцію клубу. Але дещо пом'якшили саме покарання. заборона не буде поширюватися на гравців молодше 16 років, які можуть переходити в академію "Челсі". Також заборона не буде поширюватися на жіночу і футзальну команду "Челсі".

Англійський клуб має право оскаржити рішення ФІФА в Спортивному арбітражному суді.