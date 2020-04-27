ФІФА запропонувала революційні зміни у правилах футболу через коронавірус

ФІФА запропонувала командам проводити до п'яти замін у матчі, коли сезон відновиться. Ротація футболістів знизить навантаження на гравців під час рестарту змагань.

Щоб не затягувати час матчу, в самій грі буде дозволено проводити три заміни, ще дві – в перерві, повідомляє theguardian.com.

Читайте також Ніяких футбольних матчів та турнірів, поки є загроза зараження коронавірусом, – президент ФІФА

Пропозиція ФІФА має бути затверджена Міжнародною радою футбольних федерацій (IFAB), яка відповідає за зміни правил футболу. Потім питання впровадження нового футбольного правила буде вирішувати кожна ліга індивідуально.

Нове правило може бути задіяно в нинішньому сезоні, а також в змаганнях, які почалися в цьому році і закінчаться в 2021-му. Що стосується матчів збірних, то воно буде діяти до 31 грудня 2021 року.

УЄФА планує завершити поточний сезон до кінця серпня. Йдеться як про національні європейські чемпіонати, так і про розіграші єврокубкових турнірів.

Правило трьох замін у ході одного матчу було запроваджено ФІФА в 1995 році.

Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24