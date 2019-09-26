ФІФА звинуватили у фальсифікації голосування при виборі Мессі найкращим гравцем світу

Наставник збірної Судану Здравко Лугарошіч заявив, що не голосував за капітана і форварда "Барселони" Ліонеля Мессі при виборі найкращого гравця світу за версією ФІФА.

У підсумковому протоколі ФІФА Лугарошіч свій голос нібито віддав за Мессі, але, за словами самого тренера, він вибрав форварда "Ліверпуля" Мохамеда Саллаха, повідомляє Tuttosport.

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Також капітан збірної Нікарагуа Хуан Баррера заявив, що не брав участі в голосуванні з визначення найкращого гравця світу за версією ФІФА і не віддавав свій голос за нападника "Барселони" Ліонеля Мессі.



Я не голосував за Мессі. Я був дуже здивований, побачивши себе в списку капітанів збірних, які обрали Мессі, враховуючи те, що в цьому році я не голосував. ФІФА стверджує, що надіслала мені посилання для голосування на електронну пошту, але я його не отримував і проголосувати не міг. Як я з'явився у списку капітанів, які проголосували за Мессі, якщо я не міг проголосувати,

– написав Баррера в Twitter.

Спорт 24 писав, що церемонія The Best FIFA Football Awards 2019 пройшла 23 вересня в оперному театрі "Ла Скала" в Мілані. У номінації "найращий футболіст" переможцем став Ліонель Мессі. Друге місце зайняв захисник "Ліверпуля" Вірджіл ван Дейк, третя позиція у Кріштіану Роналду, який пропустив гала-вечір.

До речі, Мессі став найкращим в світі за версією капітанів і тренерів національних збірних, а також на думку уболівальників. Журналісти ж вибрали найсильнішим Вірджіла ван Дейка, але на загальні підсумки голосування це не вплинуло.