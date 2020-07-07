Нападник англійського "Вотфорда" Денні Велбек забив шалений гол у матчі про "Норвіча". Його результативний удар став вирішальним у зустрічі.

У рамках 34 туру АПЛ "Вотфорд" приймав "Норвіч", пише 24 канал.

Читайте також: Тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп готовий віддати медаль чемпіона Англії

Неймовірний гол

Обидві команди швидко відкрили рахунок у матчі. Гості вийшли вперед вже на 4-й хвилині зустрічі, гол у активі Буендіа. Але вже за шість хвилин господарі відквитали гол. Доусон зрівняв рахунок на табло.

Тепер командам прийшлось починати все спочатку.

На 55-й хвилині "Вотфорд" утік в швидкісну контратаку, яка ледь не завершилася перехоплення. Проте, оборонець "Норвіча" невдало вибив м'яч і той відскочив до Велбека. Екснападник МЮ до такого розвитку подій був готовий – він класно поклав корпус і забив фантастичним ударом через себе в падінні.

Підкреслимо, що для Денні Велбека цей гол став лише другим у цьому сезоні. До цього він забивав "Свонсі" в рамках Кубка ліги ще у вересні.

Гол Велбека дивіться відео: