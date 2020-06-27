Колишній чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі українець Володимир Кличко розповів про вплив оточення на людей. Він вважає, що завжди потрібно, щоб навколо тебе були лише розумні люди.

Боксер поділився філософією свого життя у Instagram. За словами Володимира, ті люди із якими проводите свій час, ваші союзники та найрідніші, можуть дати визначення, хто ви у житті.

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Кличко зазначив, що люди можуть користатись добротою інших. Але, якщо оточити себе людьми з іншою точкою зору, схожими цінностями, тоді можна засвоїти багато нового і розвиватись у позитивному напрямку.

Оточуйте себе тими, хто розумніший за вас,

– написав боксер.

Повернення Володимира Кличка на ринг