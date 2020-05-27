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Фінал Кубка України з футболу офіційно перенесли в інше місто

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Кубок України з футболу
Кубок України з футболу / пресслужба УАФ

Фінал Кубка України з футболу в цьому році відбудеться у Львові. Матч мав відбутися в Тернополі, проте через коронавірус його перенесли.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, таке рішення було прийнято за підсумками засідання Виконкому організації.

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"Ми вимушено перенесли фінал Кубка України з Тернополя до Львова через непросту ситуацію з коронавірусів в місті Тернопіль", – розповів перший віцепрезидент УАФ Вадим Костюченко.

Також функціонер зазначив, що Тернопіль в знак подяки за підготовку до фіналу нинішнього розіграшу турніру проведе вирішальний матч в наступному році.

  • В півфіналі Кубка України "Минай" прийме "Динамо", а "Маріуполь" – "Ворсклу".
  • Львів вдруге в історії прийме фінал турніру – в 2016 році донецький "Шахтар" обіграв тут луганську "Зорю" (2:0).

Відновлення УПЛ: розклад

  • 24-й тур – 30 травня
  • 25-й тур – 6 червня
  • 26-й тур – 13 червня
  • 27-й тур – 20 червня
  • 28-й тур – 27 червня
  • 29-й тур – 4 липня
  • 30-й тур – 11 липня
  • 31-й тур – 15 липня
  • 32-й тур – 19 липня

Раніше півфінали Кубка України хотіли провести 10 червня, тепер – 24 червня. Фінал Кубка України в планах – 25 липня, тоді як раніше була дата 17 липня.

Автор: Юрій Семенюк
Теги: Кубок України Тернопіль Новини Спорту Футбол Спорт
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