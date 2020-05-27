Фінал Кубку України з футболу: відома дата та місце проведення

Фінал Кубку України з футболу сезону 2019 – 2020 років відбудеться 8 липня у Львові. Таке рішення ухвалив виконком УАФ 26 травня.

Про офіційне рішення щодо дати та місця проведення фіналу Кубку України з футболу повідомили на сайті Української асоціації футболу.

Читайте також "Шахтар" – "Динамо": офіційна дата матчу на НСК "Олімпійський"

Про врахування протиепідемічних рекомендацій МОЗ

Виконком УАФ ухвалила рішення на основі:

Листа Міністерства охорони здоров'я України,

Постанови головного державного санітарного лікаря.

Усі рекомендації з організації протиепідемічних заходів під час проведення футбольних матчів в Україні в умовах карантину враховано. Це означає, що на матчі не будуть присутніми більше за 200 людей.

Про дату та час проведення фіналу Кубку України сезону 2019 – 2020

Дата: матч відбудеться 8 липня 2020 року.

матч відбудеться 8 липня 2020 року. Місце: Львів, стадіон "Арена Львів".

Нагадаємо, 26 травня Міністерство охорони здоров'я України офіційно дозволило відновити футбольні матчі. Але всі учасники матчів зобов'язані дотримуватися протиепідемічних рекомендацій.



Яких саме – читайте за цим посиланням.