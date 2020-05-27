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Фінал Кубку України з футболу: відома дата та місце проведення

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Коли та де відбудеться фінал Кубку України з футболу: дата та місце
Коли в Україні відбудеться фінал Кубка з футболу / Колаж 24 каналу

Фінал Кубку України з футболу сезону 2019 – 2020 років відбудеться 8 липня у Львові. Таке рішення ухвалив виконком УАФ 26 травня.

Про офіційне рішення щодо дати та місця проведення фіналу Кубку України з футболу повідомили на сайті Української асоціації футболу.

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Про врахування протиепідемічних рекомендацій МОЗ

Виконком УАФ ухвалила рішення на основі:

  • Листа Міністерства охорони здоров'я України,
  • Постанови головного державного санітарного лікаря.

Усі рекомендації з організації протиепідемічних заходів під час проведення футбольних матчів в Україні в умовах карантину враховано. Це означає, що на матчі не будуть присутніми більше за 200 людей.

Про дату та час проведення фіналу Кубку України сезону 2019 – 2020

  • Дата: матч відбудеться 8 липня 2020 року.
  • Місце: Львів, стадіон "Арена Львів".

Нагадаємо, 26 травня Міністерство охорони здоров'я України офіційно дозволило відновити футбольні матчі. Але всі учасники матчів зобов'язані дотримуватися протиепідемічних рекомендацій.

Яких саме – читайте за цим посиланням.

Автор: Олесь Друкач
Теги: Новини Спорту Кубок України Спорт Футбол
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