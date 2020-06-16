Пандемія COVID-19 внесла зміни у плани УЄФА щодо міст-господарів фіналів наступних розіграшів Ліги чемпіонів. Фінал турніру сезону 2019/2020 не відбудеться у Стамбулі (Туреччина), як планувалося раніше.

УЄФА визначився з місцем проведення фінальних матчів Ліги чемпіонів у 2021 і 2022 роках, інформує Tribuna.com.

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УЄФА зміщує фінали

Фінал у Стамбулі, який був повинен пройти в цьому році, буде перенесений на наступний рік. А фінал у Санкт-Петербурзі (Росія), відповідно, на сезон-2021/22.

УЄФА вирішив провести решту матчів Ліги чемпіонів цього сезону у рамках "фіналу восьми" у Лісабоні (Португалія).

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Офіційно про це буде повідомлено після засідання виконкому УЄФА, який відбудеться 17 червня.

Поки не повідомляється, чи відбудуться фінали Ліги чемпіонів у Мюнхені (Німеччина) та Лондоні (Англія).

Німецька "Альянц Арена" мала прийняти фінал у 2022 році, а лондонський "Вемблі" – у 2023 році.