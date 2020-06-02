Призупинені через пандемію COVID-19 розіграші Ліги чемпіонів і Ліги Європи сезону 2019/2020 планують дограти. Услід за Німеччиною вирішальні матчі хоче провести і Португалія.

Як повідомляє Mundo Deportivo, УЄФА розглядає можливі варіанти формату догравання Ліги чемпіонів і Ліги Європи.

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17 червня УЄФА має визначити дати турнірів

Один з варіантів догравання єврокубків є формат так званого "фіналу вісьмох". Всі стадії, починаючи з 1/4 фіналу, пройдуть в один матч з перервою між іграми в 7-10 днів.

Команди гратимуть у Лісабоні (Португалія). Клубам будуть надані готель, тренувальні поля та інші необхідні умови. Подібна система дозволить уникнути зайвих перельотів.

Де відбудуться матчі 1/8 фіналу – не повідомляється.

Які поєдинки залишилося зіграти

До чвертьфіналу Ліги чемпіонів перед карантином встигли пробитися ПСЖ, "Лейпциг", "Атлетіко" та "Аталанта".

В інших протистояннях повинні відбутися повторні зустрічі:

"Баварія" – "Челсі" (3:0 на користь "Баварії" після першої гри);

"Барселона" – "Наполі" (1:1 після першої гри);

"Манчестер Сіті" – "Реал" (2:1 на користь "Сіті" після першої гри);

"Ювентус" – "Ліон" (1:0 на користь "Ліона" після першої гри).

У Лізі Європи відбулися тільки перші матчі стадії 1/8 фіналу. Поєдинки "Севілья" – "Рома" та "Інтер" – "Хетафе" були перенесені.

Український "Шахтар" у першій грі переміг німецький "Вольфсбург".