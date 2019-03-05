Фінал чотирьох Кубка України з футзалу відбудеться в Івано-Франківську

Визначилося місто, яке прийме Фінал чотирьох Кубка України з футзалу. на нього претендували два міста – Івано-Франківськ та Суми. Президія Асоціації футзалу України віддала перевагу першому місту.

29 березня у манежі КФВ відбудуться два півфінальних матчі, а 30 березня – фінальний поєдинок Кубка України. Про час початку зустрічей буде повідомлено пізніше.

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Також було визначено і пари півфіналу турніру:

"Ураган" (Івано-Франківськ) – "Food Centre – СумДУ" (Суми)

"Продексім" (Херсон) – "Титан" (Покровське)