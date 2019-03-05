Фінал чотирьох Кубка України з футзалу відбудеться в Івано-Франківську

35 Читать новость на русском
Фінал чотирьох Кубка України з футзалу відбудеться в Івано-Франківську

Визначилося місто, яке прийме Фінал чотирьох Кубка України з футзалу. на нього претендували два міста – Івано-Франківськ та Суми. Президія Асоціації футзалу України віддала перевагу першому місту.

29 березня у манежі КФВ відбудуться два півфінальних матчі, а 30 березня – фінальний поєдинок Кубка України. Про час початку зустрічей буде повідомлено пізніше.

Читайте також: Динамо – Шахтар: стало відомо, коли українські гранди зіграють між собою

Також було визначено і пари півфіналу турніру:

"Ураган" (Івано-Франківськ) – "Food Centre – СумДУ" (Суми)

"Продексім" (Херсон) – "Титан" (Покровське)

blog_ava
З 8 березня – привітання жінок-колег зі святом в віршах
сьогодні
45674
Теги: Спорт Футбол Футзал Новини Івано-Франківська
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Луческу прокоментував інформацію, що юний Салах міг опинитися у "Шахтарі"
сьогодні 20:15 Луческу прокоментував інформацію, що юний Салах міг опинитися у "Шахтарі"
44
Голи Ремзі "вбивають": жертви відомого футболіста
сьогодні 18:27 Голи Ремзі "вбивають": жертви відомого футболіста
420
Біатлон: розклад гонок Чемпіонату світу 2019
сьогодні 13:07 Біатлон: розклад гонок Чемпіонату світу 2019
347
Відомий африканський футболіст помер прямо під час матчу: опубліковано відео
сьогодні 11:37 Відомий африканський футболіст помер прямо під час матчу: опубліковано відео
1194
Легендарний Володимир Кличко претендує на звання найкращого боксера десятиліття
4 березня 20:46 Легендарний Володимир Кличко претендує на звання найкращого боксера десятиліття
447
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук