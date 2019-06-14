Фінал ЧС-2019 Україна – Південна Корея: УАФ не змогла домовитися з ФІФА про додаткові квитки

У суботу, 15 червня відбудеться фінальний матч молодіжного чемпіонату світу, в якому збірна України зіграє з Південною Кореєю.

Після того, як стало відомо, що в фіналі зіграє команда Петракова, УАФ отримувала численні заявки про можливість придбання квитків на фінал.

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Асоціація ініціювала переговори з ФІФА про виділення додаткових квот для українських уболівальників, проте міжнародна федерація відмовила українській асоціації.

Мотивувала ФІФА своє рішення тим, що велика частина квитків була реалізована заздалегідь – до того, як стали відомі фіналісти.

"Рекомендації ФІФА для бажаючих потрапити на фінальний матч – моніторити офіційний сайт організації і чекати, коли з'являться квитки", – сказано в заяві УАФ.

У суботу, 15 червня, збірна України зіграє у фіналі проти Південної Кореї. Гра відбудеться у польському місті Лодзь. Початок зустрічі о 19:00.

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