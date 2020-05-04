Фінал Кубка Іспанії з футболу офіційно відбудеться з глядачами на трибунах

"Атлетік" Більбао та "Реал Сосьєдад" хочуть, щоб фінал Кубка Іспанії за їх участі відбувся з глядачами на трибунах. Команди погодилися провести фінальний матч з глядачами, коли це буде можливо.

"Атлетік" на своєму сайті випустив офіційну заяву з питання проведення фіналу Кубка Іспанії проти "Реал Сосьєдаду".

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Президенти "Атлетіка" і "Реал Сосьєдаду" зустрічалися з керівником Королівської федерації футболу Іспанії і дійшли згоди про те, що фінал Кубка Іспанії відбудеться за присутності уболівальників тоді, коли це буде можливо.

"Обидва клуби завжди хотіли провести цей матч поруч зі своїми фанатами. Це наше найбільше бажання", – мовиться у заяві "Атлетіка".

При цьому клуби зажадали гарантій від федерації: вони хочуть, щоб виграний трофей вважався офіційним.

Коронавірус та іспанський футбол: головне

Всі футбольні змагання в Іспанії призупинені безстроково через пандемію COVID-19.

Серед європейських країн Іспанія постраждала найбільше від коронавірусу. Там підтверджено 217 466 випадків зараження, 25 264 особи померли.

Коронавірус було виявлено у гравців декількох клубів. Зокрема, це "Валенсія", "Алавес" та "Еспаньйол".

Від коронавірусу померли гравець аматорського "Атлетіко Портада Альта" з Малаги Франціско Гарсія, колишній президент мадридського "Реала" Лоренцо Санс та екстренер "Еспаньйола" Беніто Хоанет.

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