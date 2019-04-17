Фінал Кубка України: хто зіграє та коли

У середу, 17 квітня, були зіграні півфінальні матчі Кубка України. Відтак визначилися команди, які зіграють за трофей - "Шахтар" та "Інгулець".

Першим фіналістом став "Інгулець". Команда, яка грає у Першій лізі та представляє селище Петрове у Кіровоградській області, дещо неочікувано перемогла луганську "Зорю".

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Всі три голи у матчі було забито ще до перерви. "Зорі" вдалося лише скоротити відставання. Але хоча б зрівняти рахунок команда Юрія Вернидуба так і не спромоглася. Відтак "Інгулець" став першим фіналістом Кубка України, який представляє Першу лігу. Вболівальники команди від радості після перемоги навіть вибігли на поле.

Другим фіналістом став донецький "Шахтар". Команда теж грала проти представника Першої ліги – "Дніпро-1", яке зараз йде на першій позиції у чемпіонаті. І здобула не надто переконливу перемогу. Все у матчі вирішилося на останніх хвилинах зустрічі. Спочатку Дентіньо, а потім Соломон відзначилися у матчі, і принесли перемогу "гірникам".

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Фінал Кубка України відбудеться 15 травня у Запоріжжі. Переможець турніру зіграє у груповому етапі Ліги Європи. Та якщо "Шахтар" здобуде право виступити у Лізі чемпіонів, то це право перейде до третьої команди в УПЛ. Натомість четверта та п’ята команди чемпіонату України стартуватимуть у турнірі з матчів кваліфікації. "Інгульцю" ж слід лише перемагати, щоб зіграти у Лізі Європи.