Фінал Кубка України може пройти в несподіваному місті

Фінал Кубка України сезону 2019/2020 може відбутися у Тернополі. Попередньо фінальний матч заплановано на 13 травня 2020 року.

Тернопіль стане сьомим містом, де пройде фінал Кубка

У Будинку футболу відбулося засідання Виконавчого комітету Української асоціації футболу, на якому обговорювалося місце проведення фінального матчу Кубку України.

Читайте також: "Динамо" і "Шахтар" зіграють в 1/8 фіналу Кубка України: результати жеребкування

Членам Виконкому УАФ було запропоновано підтримати ідею провести фінал на тернопільському Міському стадіону. Голова Тернопільської обласної федерації футболу Тарас Юрик запевнив, що така ініціатива попередньо отримала підтримку обласного центру на всіх рівнях, інформує сайт УАФ.

Члени виконкому попередньо підтримали кандидатуру Тернополя. Водночас було ухвалено рішення сформувати комісію УАФ, яка протягом місяця вивчатиме всі деталі щодо організації матчу. Після її звіту буде затверджено остаточне рішення.

Зазначимо, що фінали чотирьох попередніх турнірів пройшли у Львові, Харкові, Дніпрі та Запоріжжі. Усі фінали виграв донецький "Шахтар".

Це цікаво: Історія зустрічей "Динамо" і "Шахтаря" у Кубку України: кияни виграють тільки у фіналі

Тернопіль може стати сьомим містом, яке прийме фінал Кубка України. Вирішальний матч також приймали Київ, Суми та Полтава.

Які матчі відбувалися у Тернополі

Рік тому в Тернополі на високому організаційному рівні було проведено матч відбору жіночого чемпіонату світу Україна – Угорщина. Поєдинок завершився перемогою українок з рахунком 2:0.



Тернопільський міський стадіон / УАФ

Домашні матчі в Другій лізі на тернопільському Міському стадіоні проводить команда "Нива". Арена вміщує 15 150 глядачів. Стадіон був реконструйований у 2012 році.